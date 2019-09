Cómo puedes ayudar a tu perro si entra en pánico cada vez que oye un petardo

Espe nunca olvidará la Nochevieja de 2015. Salió a cenar con una amiga y vecina suya, pero no estuvo un minuto tranquila. Sus perros se habían quedado en casa y Cuca, un bretón español de 7 años, se ponía muy nerviosa cada vez que oía un petardo. “Se le salía el corazón por la boca, muchas veces me la encontraba en la bañera escondida”, recuerda la dueña. Por eso, sospechando que esa noche sus vecinos tirarían petardos en la calle, Espe dio una valeriana a sus perros antes de salir, dejó “todas las puertas de la terraza cerradas y la tele encendida” y, nada más terminar de cenar, volvió a su casa.

Pese a sus precauciones, la escena que se encontró Espe al entrar a su vivienda era “dantesca”. “Todo estaba lleno de sangre y pensé que Cuca estaba muerta. No me sostenían ni las piernas”, cuenta a El HuffPost Life desde su Málaga natal.

“Para sacarla, tuve que romper el cristal con cuidado de que no se clavara los trozos que se habían desprendido, que parecían la espada de Damocles. La pobre estaba aterrorizada, me la llevé a la bañera y la lavé. Tenía un tajo en el cuello. Mis otros perros ladraban como posesos. Gracias a Dios no pasó nada más; podía haberse guillotinado”, explica Espe. “Desde entonces, no salgo en Nochevieja”.