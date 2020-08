Picnic en época de coronavirus: cómo preparar una comida segura

1. Lavarse las manos antes de preparar la comida

Parece obvio, pero no sobra recordarlo. Si bien es una norma habitual para cualquier cocinero, en esta época de coronavirus lo es más. Las autoridades llevan meses insistiendo en la importancia de la higiene de manos para frenar la pandemia.

2. Evitar compartir

“Evita compartir y que todo el mundo coja del mismo cuenco o cesta. Esto no solo entra en conflicto con el distanciamiento social, sino que es más fácil contaminar los alimentos. Las bolsas individuales de patatas fritas, las bolsitas preparadas de bocadillos o frutas y los sándwiches individuales son mucho más seguros”, apunta.

3. Extremar la higiene en cualquier superficie

Según éste, no sólo se trata de lavarse las manos, también es importante limpiar las mesas, sillas y bancos que vayamos a usar nada más llegar, antes de dejar la comida. Nunca se sabe cuándo fue la última vez que fueron utilizados y quiénes estuvieron allí.

4. Separar los alimentos para separar personas

5. Dejar el porrón y el botijo en casa

Las tradiciones hay que dejarlas a un lado e igual que no se debe compartir la comida, tampoco la bebida. Obvio es que no hay que beber del mismo vaso o lata, pero tampoco es buen momento para compartir porrón o botijo. Aunque se beba desde la distancia, hay quien no lo acaba de dominar.