Por qué hay división en la izquierda sobre la abolición de la prostitución

Fabian Sommer via dpa/picture alliance via Getty Images

El PSOE, abolicionista ante todo

En la proposición de ley que se debatirá a partir de ahora, el PSOE plantea que se castigue el proxenetismo independientemente de que haya o no relación de explotación con multas de hasta 48 meses y penas de prisión de entre 1 y 3 años. Además, quiere recuperar el castigo a la tercería locativa, es decir, el alquiler o propiedad de locales para la prostitución, lo cual está despenalizado desde 1995.

Figuras como la ex vicepresidenta Carmen Calvo y las diputadas Laura Berja, Adriana Lastra y Andrea Fernández han sido algunas de las voces más contundentes sobre este tema en los últimos tiempos. No sólo se definen como firmes abolicionistas y equiparan la prostitución con la esclavitud , sino que retan al resto de partidos, principalmente a los socios de Unidas Podemos, a aclarar su postura con respecto a la prostitución.

En Unidas Podemos, de todo un poco

Hasta este lunes seguía activa la incógnita sobre el sentido del voto de UP en esta primera votación en el Congreso sobre la prostitución. La formación no tiene una postura cerrada sobre este asunto, si bien la actual ministra de Igualdad, Irene Montero , así como otras figuras destacadas del partido, han defendido posiciones abolicionistas.

Finalmente este lunes, Alejandra Jacinto, coportavoz estatal de la formación morada, confirmó que Podemos votaría a favor. No obstante, advirtió de que a esta futura ley le falta todavía mucho debate para llegar al consenso y pidió la modificación de la Ley de Extranjería para dar otras opciones laborales a las prostitutas que salgan de la industria proxeneta. Según explicó la ministra Irene Montero hace unos meses en el Congreso, “entre el 70 y 80% de esas mujeres [prostitutas] están en situación administrativa irregular”, y el hecho de no tener papeles las dejaría aún más desamparadas sin una alternativa laboral y de vida. Podemos también quiere eliminar el artículo que multa a los puteros, según ha avanzado desde la tribuna del Congreso su diputada Sofía Castañón.

Los ‘comunes’, contra la prohibición

Aquí la brecha se evidencia. En Comú Podem, la confluencia catalana de UP, se ha mostrado siempre más proclive a una postura regulacionista o ‘pro derechos’. Tanto es así que este martes ha habido libertad de voto en la formación y los ‘comunes’ han rechazado la tramitación de la ley, igual que hicieron en 2019 cuando la Cámara Baja debatió una proposición no de ley sobre este tema.

Probablemente el ejemplo más paradigmático está en el del Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau –de los Comuns– al frente. En su programa para las elecciones de 2019, se comprometió a “favorecer la autoorganización política y social de las trabajadoras sexuales”. “Hay que conseguir que las mujeres que ejercen la prostitución tengan más derechos”, sostiene Ada Colau . La alcaldesa apuesta por no prohibir la prostitución y dar voz a quienes la ejercen; Colau se ha reunido con diversos colectivos de prostitutas para abordar esta cuestión y ha denunciado la falta de participación de las trabajadoras sexuales en la toma de decisiones que les afectan directamente.

¿Y los demás?

El ‘no’ lo ha encabezado ERC, a quienes se han sumado grupos como Ciudadanos y la CUP. “El trabajo sexual no es lo mismo que la trata de personas”, señalaba hace unos días Mireia Vehí, portavoz de la CUP en la Comisión de Igualdad del Congreso.

Íñigo Errejón , de Más País, también ha sido muy crítico con la norma socialista. Según el diputado, no pretende acabar con la prostitución, sino hacerla aún más clandestina, sin dar alternativas a quienes la ejercen.

En Bildu, en cambio, no tienen una postura del todo fijada. Aunque la formación vasca no comparte “muchos” de los aspectos que recoge la proposición de ley socialista y se han abstenido en la votación –igual que el PNV–, sí son partidarios de que haya un debate “en profundidad” que involucre al movimiento feminista y a los colectivos de las mujeres implicadas. “No compartimos la perspectiva punitiva del PSOE porque no va a ser eficaz para abordar el asunto”, ha dicho Isabel Pozueta, portavoz de Bildu.