Primeras palabras de Froilán tras conocerse su presunta implicación en una pelea con navajas

Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón vuelve a ser noticia. El sobrino de Felipe VI suma un nuevo incidente a su largo historial después de conocerse a través de El Confidencial que el joven estuvo implicado en una pelea con navajas a la salida de una famosa discoteca madrileña.

Según el medio, los hechos tuvieron lugar el 25 de noviembre en un famoso local nocturno de la calle Goya, en pleno centro de Madrid. Dos grupos de jóvenes protagonizaron un grave altercado donde se llegaron a usar navajas. Uno de los amigos de Froilán, de hecho, sufrió una herida de arma blanca de 2,5 centímetros. El motivo que había originado la refriega no estaba claro, pero parece estar relacionado con los supuestos desperfectos ocasionados en un vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones del local.

Además de este altercado, el medio también recoge una agresión que el joven habría sufrido en otra discoteca por intentar colarse en el baño y un accidente de tráfico a altas horas de la madrugada en el barrio de Salamanca junto a su hermana Victoria Federica.

“Soy un testigo de una cosa que ha pasado”

Tras convertirse en trending topic por estas informaciones, el propio Froilán ha salido al paso para negar el grueso de las mismas. Según el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, el hijo de Elena de Borbón señala que “se la están dando”: “Siempre van a hablar. Yo estaba en la puerta de una discoteca y ahora me quieren involucrar a mí. Yo soy una víctima. O ni eso, soy un testigo de una cosa que ha pasado”, ha dicho.

También se ha referido a los otros incidentes conocidos este martes. “No tiene una pizca de verdad. Una, que si un bar en las vistillas de Madrid. Me salto una cola de caballeros. Me pegan un puñetazo y hacen un KO. Y otro, que tengo un accidente con mi hermana en el coche. No sé de dónde salen esos bulos. Me encantaría saber de dónde salen esas cosas”, habría dicho Froilán según el citado programa.

Mientras, El Confidencial ha publicado este miércoles más detalles y nuevos testimonios sobre la pelea con navajas. “Había muchos, no sabría decir cuántos eran. Estaban dándose en la acera, entre los coches y también en medio de la calzada. No era algo estático, sino que se movían de un sitio a otro. Uno salía corriendo y otros iban detrás. Así todo el tiempo”, asegura uno.