Probé la marihuana durante mi menstruación

IRA_EVVA via Getty Images

IRA_EVVA via Getty Images

Desde que aprendí que una menstruación sana no debería doler, estoy en constante búsqueda de soluciones para gestionar este dolor que hasta hace poco ha acompañado cada una de mis menstruaciones. Justo en ello estaba cuando di con un artículo sobre marihuana y menstruación. Un tema cada vez más investigado, aunque algo desconocido en España...

Continué investigando y me di cuenta de que el cannabis, más concretamente el aceite de CBD (un componente de la marihuana), se usa frecuentemente en otros países para tratar las molestias menstruales y otros tipos de dolores.

El CBD me ayudó con mis molestias menstruales

Este componente activo es el que le otorga a la marihuana sus conocidas propiedades medicinales, y… ¡sin los efectos psicoactivos! Porque algo que me preocupaba sobre el CBD eran sus efectos secundarios. El CBD es el componente medicinal de la marihuana, es totalmente legal y su venta está regularizada, y por supuesto, no coloca ni provoca adicción.

“La verdad que me ha sorprendido, los síntomas en las últimas menstruaciones no han sido muy fuertes, pero aún así, no esperaba que actuase tan rápidamente” – Irene