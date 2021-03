¿Qué es lo normal? He aquí la gran pregunta. En mi cabeza, lo normal sería lo natural o, pensando en las funciones del cuerpo, lo fisiológico. Partiendo de ahí, hay muchas cosas a mi alrededor que no acabo de entender.

En condiciones normales, naturales, nuestro cuerpo funciona solo: respiramos, hacemos la digestión y nuestro corazón sigue latiendo, queramos o no. Leí que había unos monjes capaces de frenar los latidos meditando, pero eso no es lo habitual.

En el lado contrario, me encuentro con situaciones consideradas normales que para mí no lo son. No es normal que se se escape la orina al reír o al toser, tampoco lo es tener relaciones sexuales y que no resulten placenteras. Si estás en alguna de estas situaciones, no te conformes, pide ayuda a profesionales que te podamos ayudar.