Tal vez estés pensando en hacer una escapada estas vacaciones. El problema es que apenas tienes un día libre y, claro, no sabes dónde ir con tan poco tiempo. España está llena de pueblos con encanto, costas preciosas y ciudades de todo tipo que se pueden visitar en solo un día. Toda esta diversidad de paisajes la encontramos en Andalucía , pero estamos seguros que te costará decidir donde ir de vacaciones en Andalucía. Por suerte, vamos a ofreceros un lugar capaz de enamoraros en apenas un día. Ese no es otro que Granada. Surge entonces la pregunta de que ver en Granada en un día.

¿Qué ver en Granada en un día? Mejor ruta express

Un viaje express no tiene porque resultar estresante o hacerte sentir que no has conocido nada. Es cierto que estar 2 días en Granada te da más posibilidades de sentirte uno con la ciudad, y ni que decir tiene que ver Granada en 3 días ya sería lo mejor, pero como esta ocasión no es el caso, no le demos más vueltas y vamos con la lista de indispensables que ver en un día en Granada.