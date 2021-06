Las 11 razas de perro más sensibles al calor

Por este motivo señala que hay que estar especialmente atentos a si la nariz del animal se reseca o si jadea demasiado. “Una nariz que no esté húmeda implica una subida de temperatura corporal, suele pasarles también cuando tienen fiebre, aunque a veces sucede cuando están en un ambiente reseco y poco ventilado”, apunta. También hay que estar pendientes a si el animal no se mueve, le cuesta moverse o se tambalea.

¿Cuáles son los más sensibles?

En el caso del pelo, esto no es un factor tan determinante para que sufran golpes de calor como sí lo son las dificultades respiratorias o la obesidad. “El pelaje es protector contra las radiaciones solares, por eso recomendamos no rapar a los animales esta época del año”, explica.

Gráfica de la investigación 'Incidence and risk factors for heat-related illness (heatstroke) in UK dogs under primary veterinary care in 2016' publicada en Nature en 2020.