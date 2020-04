Revivir el estoicismo en tiempos de crisis

Cuando era yo una niña, en el colegio veía siempre a mis compañeras preocupadas por las notas del examen, o mejor dicho, preocupadas por el castigo que sus padres les pondrían en caso de suspender. En cambio, a mí, nunca me preocupó mucho, y no porque fuera yo una niña genio incapaz de sacar una mala nota sino por que mi padre, desde su muy estoica manera de ver y vivir la vida, me había librado de esa preocupación. A ver; me decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no apruebes? ¿Que tengas que repetir el año? Todo eso tiene solución. Todo tiene solución menos la muerte.

“Si voy a morir, moriré cuando llegue el momento. Como me parece que aún no es la hora, comeré porque tengo hambre”. Estas palabras se atribuyen a Epicteto, uno de los padres de esta corriente filosófica que surge en el año 300 AC en la antigua Grecia.

Los estoicos son los maestros del ocuparse en lugar de preocuparse. Zenon de Citio fue el fundador de esta escuela y, antes de eso, fue un rico mercader que perdió todas sus posesiones y mercancías en un naufragio. Este evento hizo que terminara en Atenas donde descubrió, primero, la escuela filosófica de Sócrates y después la cínica de Crates para finalmente fundar su propia corriente filosófica. Zenon solía decir que “tuvo que naufragar para encontrar su camino”.

Y es posible que así nos sintamos todos en este mundo que de un momento a otro pasó de estar lleno de certezas, de nuestro todo tan planeado, todo tan accesible, hacia algo completamente nuevo y desconocido. Como si todos juntos hubiésemos naufragado en algún sitio que aún no sabemos muy bien cuál es. Una costa que es a la vez la misma pero muy distinta.