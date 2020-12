Juan Carlos I presenta una declaración para regularizar su situación ante Hacienda

Carlos R. Alvarez via Getty Images

Carlos R. Alvarez via Getty Images Juan Carlos I y Felipe VI.

El rey emérito Juan Carlos I ha presentado ante Hacienda una declaración para regularizar su situación fiscal, según informa este domingo el diario El País.

Se trata de un escrito remitido por su abogado, Javier Sánchez-Junco, que está siendo analizado por Hacienda y que tiene que ver, no con los posibles bienes en el extranjero del padre de Felipe VI, sino con el uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, investigado por la Fiscalía del Supremo.

Ahora Hacienda deberá responder en los próximos días, según indica El País, si acepta la regularización o solicita aclaraciones. También informará de cuál es el importe que deberá pagar el emérito.

La Fiscalía del Supremo investiga el supuesto uso de estas tarjetas vinculadas a cuentas corrientes del empresario mexicano por parte, no sólo del propio Juan Carlos I, sino por varios parientes del ex jefe de Estado. Entre ellos, dice El País, no se encontrarían los actuales reyes, Felipe y Letizia.

Estas tarjetas fueron usadas entre 2016 y 2018, es decir, después de que el rey abdicase y, por tanto, cuando ya no contaba con inviolabilidad. El importe que se defraudó supera los 120.000 euros, cantidad límite a partir de la cual es delito fiscal, penado con hasta cinco años de prisión.

Según El País, los efectos de la presentación de esta declaración voluntaria son distintos en función del momento en que se haya hecho:

“Hasta el pasado septiembre, el último ejercicio fiscal no prescrito era 2015. De haberla presentado antes de esa fecha, Juan Carlos I podría haber hecho la declaración complementaria de ese ejercicio, que fue precisamente el primero en el que ya no gozaba de inviolabilidad como jefe de Estado”.

Este diario afirma que con este paso, el abogado de Juan Carlos I pretende “neutralizar la investigación” abierta en la Fiscalía, ya que “la regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales”.

El País explica, citando expertos en la materia, qué es lo que tendría que hacer Juan Carlos I para regularizar los bienes en el extranjero, que se haría con una declaración modelo 720: