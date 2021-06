Sacar la menstruación del baño: un tabú que empieza a romperse

No me deja de sorprender la variedad de temas de los que se puede hablar en torno a un asunto tan tabú como es la menstruación. ¿Arte? ¿Política? ¿Profesorado?

A lo largo de cuatro viernes hemos podido ir recogiendo el testimonio de mujeres que compartían sus inquietudes, descubrimientos y certezas respecto a su ciclo. Y hemos conseguido mucho más: recaudar miles de compresas y tampones a través de nuestros buzones de productos menstruales. Intentamos llevar uno de esos buzones a la Asamblea de Madrid, pero la institución le sugirió a Mónica García (Más Madrid) y su equipo que lo metieran en el baño, donde no se viese mucho. Esto reafirmó la idea de que hablar de menstruación sigue molestando.

También vimos los retos a los que como sociedad nos seguimos enfrentando. Hay mujeres que no se pueden permitir pagar una caja de compresas. Y seguimos ignorando este hecho. Intentamos contestar a la pregunta de por qué otros países europeos han tomado medidas y nosotras estamos aún reivindicando que se tenga en cuenta.

El tabú empieza a romperse

Como activista menstrual declaro que el tabú ya ha empezado a romperse. Cuando traje por primera vez a España la celebración del MHDay en 2016 era realmente imposible que la prensa se hiciera eco de este día. Nadie quería entender porque era importante hablar de la regla. En los últimos años esto ha cambiado de manera increíble. No paran de proliferar cuentas en redes sociales, marcas nuevas, productos innovadores y acciones políticas que han logrado que en 2021 por fin se hable de la menstruación en televisión, radio y prensa. El día que me vi hablando de esto en RTVE me pareció una victoria. Porque lo hemos conseguido, hemos logrado sacar la menstruación del baño. Nuestro objetivo para este 2021.