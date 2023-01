Santiago Segura niega haber escrito los polémicos tuits sobre Vox y Podemos

El director de cine Santiago Segura se ha visto envuelto este lunes en una polémica involuntaria a cuenta de unos mensajes que han aparecido escritos en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 3,2 millones de seguidores.

Según ha contado el director después, hay personas que llevan todo el día entrando en su cuenta de Twitter y poniendo mensajes de todo tipo. En uno de ellos responde a una tuitera que comenta que le ha bloqueado el dirigente de Vox Javier Ortega Smith y le dice: “Yo creo que te ha bloqueado porque le has insultado. Lo cual me parece lógico no, mamarracha?”.

En otro mensaje publicado en su cuenta se lee: “Algunas costumbres, la chusma, no las perdéis. Te debe extrañar que alguien madrugue siendo podemita, no? Alguien tiene que trabajar para vuestras paguitas”.

“Obviamente yo no he escrito eso, en cuanto lo he visto lo he borrado, por supuesto. Y he cambiado todas las claves de mi cuenta. Es demencial”, ha dicho en respuesta a la usuaria de Twitter que le pedía explicaciones.

Pues resulta que al final José Luis Torrente no era tan facha si lo comparamos con su creador @SSantiagosegura pic.twitter.com/XuKOqCO1tE — Ane Lindane (@AneLindane) January 16, 2023

Obviamente yo no he escrito eso, en cuanto lo he visto lo he borrado, por supuesto. Y he cambiado todas las claves de mi cuenta 😰😰😰

Es demencial. — Santiago Segura (@SSantiagosegura) January 16, 2023

¿Y quién lo ha escrito? — Andrés 🏳️‍🌈🔻 (@And89_3) January 16, 2023

Pues me gustaría saberlo. Alguien con muy mala uva, imagino. — Santiago Segura (@SSantiagosegura) January 16, 2023

Vamos a ver tío, sin tan hackeado la cuenta tendrás que denunciarlo públicamente antes de borrar esos tweets — Om (@Destro_1707) January 16, 2023

Que conste que me cuesta de creer que lo hayas tuiteado tú, que seas tan poco inteligente como para escribir esas barbaridades, pero como has actuado no se actúa, se debe decir que tan hackeado la cuenta, que no ha sido tú, no borres los tweets primero porque parece poco creíble — Om (@Destro_1707) January 16, 2023

Hombre, tú ves una barbaridad así en tu cuenta y yo creo que lo borras. — Santiago Segura (@SSantiagosegura) January 16, 2023

Después han vuelto a aparecer mensajes extraños en la cuenta de Santiago Segura. Tuits sobre vacunas, otro mensajes que decía que iba a hablar del Gobierno y otro que señalaba “Santiago Segura no dice la verdad”.

“Parece que desde esta mañana hay “gente” con acceso a mi cuenta (Llevo borrando tuits todo el día). Hasta que @verified y @TwitterE”, ha dicho el director de cine en Twitter.

Parece que desde esta mañana hay “gente” con acceso a mi cuenta

(Llevo borrando tuits todo el día).

Hasta que @verified y @TwitterEspana me den una solución, procedo a desconectar. — Santiago Segura (@SSantiagosegura) January 16, 2023

Debes pedir disculpas a la gente por los insultos que han recibido desde tu cuenta. — RedBlackBlock (@hidden_miguel) January 16, 2023

Por supuesto. Aunque lo he borrado, seguro que a muchos les ha llegado.

😰😰😰 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) January 16, 2023

“Cambiadas contraseñas (gracias a @BarriPdmx ). Supuestamente resuelto el problema (esperemos) Perdón a los posibles afectados y molestos. Tweets borrados y un saludo al que se ha estado “divirtiendo” con esto desde esta mañana”, ha dicho después Segura pasadas las 20:00 de la tarde.