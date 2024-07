Salen los abanderados de Tonga y todo el mundo se hace la misma pregunta: no es para menos

Tonga ha vuelto a vivir su momento de gloria en redes sociales durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, aunque esta vez no ha sido por quien ha salido, sino más bien por quien ha faltado.

Y es que cuando han salido los abanderados de este pequeño país, en las redes todo el mundo se ha hecho la misma pregunta: ¿Dónde está el conocido abanderado de Tonga, Pita Taufatofua?

Este deportista, luchador de Taekwondo, se convirtió en la sensación del momento en las últimas ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio y de Río, tras su aparición a pecho descubierto con la bandera de su país durante el evento.

Taufatofua conseguió colocar en el mapa a Tonga, un pequeño país Oceanía constituido como una monarquía parlamentaria y que limita al norte con la colectividad de ultramar francesa de Wallis y Futuna y con Samoa.

Tan popular se ha hecho el deportista que, pese a no estar de abanderado esta ceremonia por no conseguir clasificarse este año en su disciplina, los usuarios de las redes sociales no se han olvidado de él, preguntando sin cesar por su presencia.

"¿QUE EL ABANDERADO DE TONGA NO VA ENSEÑANDO SU PECHO ACEITOSO? Estos JJOO quedan oficialmente denunciados"; "¿¿¿Dónde está el chico sexy de Tonga???"; "Un minuto de silencio porque en la ceremonia de inauguración Tonga no llevará a su mítico abanderado", han sido sólo algunos de los comentarios al respecto.