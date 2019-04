Ser para poder hacer

Por Chelo Marco Valero, educadora social en Fundación Amigó

Conducir, guiar, sacar fuera de, encaminar, sacar de dentro a fuera, ayudar a que el otro salga de un determinado estado, nutrir física o moralmente al otro... estos son solo algunos de los significados etimológicos de la palabra educar en latín.

¿No es acaso el educador o la educadora quien guía, quien acompaña, quien potencia, quien transmite, quien desprende al otro, quien nutre? Atendamos pues a la voz transformadora del educador y la educadora como motor de cambio y transmisor de valores. Pero, ¿cómo y qué debe ser? ¿Desde qué concepto de la educación parte, de qué métodos se nutre para transformar? O, dicho en otras palabras: ¿cómo ayuda al otro a sacar de dentro a fuera?

Reflexionemos ahora sobre algunos conceptos básicos que versan sobre la experiencia de la educación, especialmente con chicos y chicas en conflicto, o sobre lo que esta debería ser.

Cuando el educador o educadora social acoge, guía y acompaña a otra persona, (entendiendo por otra persona a nuestros chicos y chicas en situación de conflicto), debe partir de la idea de que aquel al que está ayudando no tiene identidad definitiva, que el sujeto es devenir, y está abierto a lo nuevo. De manera que la acción de educar, es movimiento continuo, a pesar de seguir unos pasos preestablecidos o programados cuando hablamos de educar, guiar o acompañar a nuestros chicos y chicas.

Por eso nuestros chicos y chicas siempre están unidos al cambio y a la novedad. No obstante, ¿quiere esto decir que no debemos programar nuestra praxis educativa y plantearnos unos objetivos y unas metas de logro? No, nos referimos a esto, no estamos hablando de improvisación. Debemos prever, imaginar, proyectar, y definir un camino a seguir, pero sin olvidar que las personas con quienes trabajamos son entes vivos, sujetos a un contexto cambiante, a unas emociones variables, que un mismo contexto o situación no afecta a todos de la misma manera y por eso debemos tener en cuenta en nuestra acción transformadora que todo esto influye hasta el punto de tener que cambiar de estrategia, de objetivo, de manera, de método, etc, y esto en definitiva no es otra cosa que educar a la medida.

Pero para que todo lo anteriormente escrito se materialice y se haga realidad, el educador debe “ser” y debe educar desde la voluntad de cuidar, de ensanchar y pluralizar, sin olvidar su misión emancipadora. Especialmente el educador o educadora social debe ser capaz de crear encuentros que atraviesen, de generar experiencias que formen y transformen, tomarse en serio al otro/a, aceptarlo/a. Se trata de un encuentro y una transformación conjunta, es empatía, es experiencia compartida.