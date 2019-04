Si solo puedes leer una explicación (y una denuncia) sobre el incendio de Notre Dame, que sea esta

Con más de 24 horas de distancia sobre el terrible incendio que sufrió ayer la catedral de Notre-Dame de París, me gustaría hacer una serie de consideraciones. HILO pic.twitter.com/G0y4l2qIwQ

Ojo. NADIE dice que sea fácil. No digo que esto se pueda "evitar" sin más. Pero no deja de ser curioso que Notre-Dame arda justo cuando llevan a cabo intervenciones profundas (y que parece que se necesitaban con urgencia) en un edificio que es la mina de oro de París. pic.twitter.com/IUslgkuFr6

También apunta a que normalmente no somos conscientes de la fragilidad del patrimonio y aprovecha para criticar el catastrofismo de los medios de comunicación durante las primeras horas del incendio, cuando se habló del posible derrumbe del templo. El tuitero entiende que era normal asustarse al ver las imágenes, pero no había que dar por destruída la catedral. Y ha explicado en una serie de tuits por qué el incendio no era “letal”: