Simone Biles, el difícil camino de una valiente superestrella

Biles (Ohio, 1997), considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos, no lo ha tenido fácil. Con solo tres años, ella y sus hermanos entraron en el sistema de acogida estadounidense porque su madre biológica, Shannon Biles, no podía hacerse cargo de ellos como consecuencia de su adicción al alcohol y las drogas.

Abusada sexualmente por Larry Nassar

El camino a Tokio

“Voy a terapia porque en ocasiones no quiero poner un pie en el gimnasio”, reveló en 2019 en una entrevista con The Guardian. Hace tan solo unas semanas, en una entrevista telefónica con The New York Times, reveló que estaba deseando que llegaran los juegos olímpicos. No para competir, sino para que terminaran. La presión a la que estaba sometida para hacer historia y cargarse el equipo a la espalda era inmensa y, como se constató este martes, ha podido con ella.