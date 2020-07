Sin quién no estaría aquí... Diego San José

El niño torpe

San José sabe narrar bien, no solo cuando escribe. Hila su discurso, su relato, al contártelo. Y cuando piensa en sin quien no estaría aquí, tiene un nombre en la boca que parece que sea su segundo nombre, y viceversa: Borja Cobeaga. Pero ahí, a esa historia bonita, llegaremos más tarde.

Lo que veía Diego

“Y mucho Mr. Bean, que fue mi bautismo. Billy Wilder llegaría mucho más tarde. Me gustaría decir que fue al revés, porque queda mejor, pero no. La verdad es que cuando cuento mi vida creativa, veo que la tele de entretenimiento tiene mucho peso. He pasado horas y horas viendo a José Mota (llegó a trabajar con él como guionista), con Los Morancos, con El Intermedio”.

Cuestión de suerte

“Irún, una ciudad pequeña. Nos reunimos los compañeros del instituto en una cena de despedida. Formaron un equipo de fútbol y ante mi ineptitud para jugar me dieron una cámara (de las que se usaban en las bodas). Hicimos un corto, lo mandamos a un festival de la Semana de Cine de Terror de Donosti (la cinta de vídeo en la mano)... En el jurado de ese festival pequeñísimo, donde votaban tres señores, había una productora de ETB. Ve el corto, le gusta y me dice que sabe que en la tele vasca buscan a un guionista para un programa nuevo, una especie de magacine de humor”.

La risa en común

“Borja y yo nos hicimos reír mutuamente. Así que me dedico a quedar con él y hacernos reír. Ocurre que el sentido del humor es tan íntimo como un desnudo. No lo puedes cambiar: si te llevas bien con alguien porque te ríes de lo mismo, ya está. No es algo que se pueda forzar. Borja y yo nos lo pasábamos, y nos lo pasamos muy bien juntos. Es una relación emocional y así crecemos”.

“En realidad, toda nuestra carrera, la de Borja y la mía, nace un día que Vaya semanita estuvo a punto de desaparecer. Cada semana tenía menos audiencia. Se emitía los jueves. Un día nos dijeron, ‘o subís de share u os quitamos el programa’ (frase mítica de la tele). Y esa semana dijimos ¿ya que nos van a quitar el programa, por qué no vamos a saco? Y surge una idea: un gag de inmigrantes en patera, maquetos, que llegaban a la costa de Donosti. La consejera del PNV llamó inmigrantes a los estudiantes que venían a Donisti. En el gag había gente de Albacete llegando a Euskadi. Nuestros actores en la Concha, en una barca de playa, la Ertzaintza los detenía, les daba sidra... se esforzaban en hablar euskera. Jóvenes que huían de España para venir a Euskadi. Un gag complejo, desde luego. Pero dijimos, ‘si vamos a ir al paro, vamos a irnos a gusto’. Como en la tele no tenían el programa hasta la hora de la emisión, el jueves a las diez, no pudieron visionarlo antes. El programa tuvo solo un poco más de audiencia pero se convirtió en un referente de humor político. Y a partir de ahí todo lo demás”.

La tenacidad

Parece mentira todo lo que ha salido de la cabeza de este hombre verborreico y sagaz, al que por cierto nunca he visto de mal humor. Pagafantas, Fe de Etarras, Ocho apellidos vascos, Ocho apellidos catalanes, Súper López, Las aventuras de Tadeo Jones, Vaya Semanita, Qué vida mas triste... y una lista larga. ¿Pero cuántos años tiene, 60? No, 41. Es rápido en los chistes, afable, inquieto, siempre ha hecho “lo que me ha dado la gana” y como dice Javier Cámara (que luego entraremos en ese idilio de ambos) es un tipo “con una tenacidad calmada, un martillo pilón, muy vasco, muy de Irún”. Y he aquí la historia que lo ejemplifica: