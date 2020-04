Somos virus y bacterias

Pues bien, se ha comprobado que la información genética también fluye desde el ARN al ADN por medio de la transcriptasa inversa , una enzima proveniente de los retrovirus. Pero no solo eso. Una secuencia génica puede dar lugar a múltiples proteínas a través de lo que se conoce como splicing alternativo (producción de combinaciones diferentes de ARN), cantidad que aumenta mediante procesos muy complejos como promotores alternativos (comienzo de lectura de un “gen” por distintos puntos), la adenilación alternativa , el editing… Es decir, un gen puede dar lugar a miles, decenas de miles de proteínas diferentes en función del metabolismo celular y, por tanto, dependiendo del ambiente externo. Además de esto, hay que añadir la transferencia genética horizontal, las inserciones de genomas víricos en los genomas animales y vegetales. Es decir, la anomalía es tan gigantesca que la crisis del paradigma es evidente. Hace tiempo que lo denunció Ludwig von Bertalanffy , creador de la Teoría General de Sistemas y, posiblemente, el biólogo más brillante del Siglo XX: “El hecho de que una teoría tan vaga, tan insuficientemente demostrable, tan ajena a los criterios que suelen aplicarse en las ciencias empíricas, se haya convertido en un dogma, no es explicable si no es con argumentos sociológicos”.

MÁXIMO SANDÍN: Supongo que como hombre de letras es consciente de que llevamos un tiempo en el que se está tratando de disminuir el peso de la filosofía en la enseñanza “por razones prácticas”. Parece que la filosofía se considera para muchos algo anticuado y prescindible. Una especie de palabrería vacía que se pierde en divagaciones donde la forma de pensamiento “más avanzada” es el pensamiento científico. Pero me parece ingenua la creencia a ciegas en lo que se considera científico y objetivo cuando no se tiene la capacidad para distinguir entre lo que tú piensas y lo que te han enseñado a pensar. Entre descripciones objetivas e interpretaciones basadas en prejuicios. Según creo haber entendido, la tarea básica de la filosofía es “pensar lo pensado”. Reflexionar sobre lo que se da por sabido. Por eso es muy importante, yo diría que imprescindible, recurrir a filósofos de la ciencia para entender la situación actual de la biología.

M.S.: En mi caso, al menos, no se trata de reconsideraciones sobre lo establecido. Me limito a recopilar los datos recientes sobre las relaciones de bacterias y virus entre sí, con los ecosistemas y con los organismos vivos… y la enumeración es asombrosa. Las células eucariotas, las que nos constituyen, están formadas por una fusión de bacterias. El núcleo celular se completó con secuencias génicas procedentes de virus. Los virus aportaron a las bacterias las secuencias génicas relacionadas con la fotosíntesis bacteriana, responsable de la mayor parte del oxígeno de nuestro planeta. Los genomas de los seres vivos están formados por secuencias de origen bacteriano y viral. Las secuencias del desarrollo embrionario fueron aportadas por virus…

A.L.: Mantiene que nuestros marcos de pensamiento biologicistas tienen consecuencias en nuestros marcos ideológicos y muestra analogías entre la teoría de la evolución de Darwin y la mano invisible de Adam Smith. ¿Qué herramientas cognitivas necesitamos? ¿Una visión holística de la ciencia? ¿Más sociología e historia de la ciencia?

M.S.: La sociología y la historia de la ciencia son fundamentales para comprender el contexto histórico y social en el que nacen las teorías científicas. Por ejemplo, el darwinismo nació en un momento de auge de la revolución industrial y de la máxima expansión colonial británica, con las injusticias que ambas generaron. Y el darwinismo incorporó mucha de la ideología dominante de la época, justificadora de esa situación.

Pero comencemos por el principio. En el libro que constituye la base de la interpretación de la naturaleza de la biología moderna, Darwin afirma que su teoría es la doctrina de Malthus aplicada con multiplicada fuerza al conjunto de los reinos animal y vegetal; porque en este caso no hay aumento artificial de alimento y limitación prudente de matrimonios. Thomas Robert Malthus, un economista británico discípulo de Adam Smith y, al igual que Darwin, clérigo de la iglesia anglicana (resulta cuando menos curioso que la teoría biológica moderna esté basada en las ideas de dos clérigos anglicanos), era un señor que, ustedes perdonarán la licencia, a mí me parece muy desagradable. Escribía en su libro Ensayo sobre el principio de población: “El hombre, si no puede lograr que los padres o parientes a quienes corresponde lo mantengan, y si la sociedad no quiere su trabajo, no tiene derecho alguno ni a la menor ración de alimentos, no tiene por qué estar donde está, en ese espléndido banquete no le han puesto cubierto. La naturaleza le ordena que se vaya y no tardará en ejecutar su propia orden, si ese hombre no logra compasión de alguno de los invitados. Si estos se levantan y le dejan sitio, acudirán enseguida otros intrusos pidiendo el mismo favor y se perturbará así el orden, la armonía de la fiesta y la abundancia que antes reinaba, se convertirá en escasez”. Disculpen la longitud de las citas, pero las considero convenientes para comprender de qué ideas y de qué clase de personas estamos hablando. Unas ideas, al parecer, compartidas por ciertas personas en la actualidad. De hecho, por poner un ejemplo casual, es conocida la brillante afirmación de John Rockefeller: “El crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto... La bella rosa estadounidense solo puede lograr el máximo de su esplendor y perfume si sacrificamos a los capullos que crecen a su alrededor. Esto no es una tendencia maligna en los negocios. Es simplemente el resultado de la combinación de una ley de la naturaleza con una ley de Dios”.

Con estos precedentes, no resulta extraño que en el vocabulario que se encuentra en los textos científicos, las relaciones entre los seres vivos se describan con los términos “explotación de recursos”, “competencia”, “coste-beneficio”, “ganadores y perdedores”, términos que supongo de uso frecuente en los consejos de administración. Por si no parece suficientemente claro, veamos cómo lo expresa Friederich Hayek, Premio Nobel de Economía 1974: “Las demandas de justicia social carecen de sentido porque las demandas de justicia son sencillamente incompatibles con cualquier proceso natural de carácter evolutivo”. La poderosa y ciega selección “natural” y la “mano invisible del mercado” se justifican mutuamente como directoras de la naturaleza y la sociedad. Este es el llamado pensamiento único.

En cuanto a las herramientas cognitivas necesarias, no me considero capacitado para plantearlas. Supongo que, dada la enorme complejidad de los fenómenos biológicos, es un trabajo para filósofos o expertos en cibernética o en complejidad. A mí solo se me ocurre estudiar la naturaleza y tratar de imitar sus sofisticadas interrelaciones e interdependencias, en las que todos sus componentes son necesarios.