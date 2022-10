Sonsoles Ónega: "Nunca imaginé que yo no estaría para abrazar a Ana Rosa y aplaudirla el día que volviera"

ATRESMEDIA La presentadora Sonsoles Ónega.

A muchas personas se les queda grabado a fuego qué llevaban puesto en momentos determinantes de su vida. A Sonsoles Ónega, como confesó ella misma, no se le olvidará jamás que una llamada que iba a cambiarlo todo en su vida profesional le iba a pillar en faja.

Al otro lado del teléfono estaba la secretaria del Director General de Atresmedia Televisión para concertar una cita con ella. El desenlace se convirtió en el bombazo televisivo del verano: la presentadora de Mediaset —sustituta de Ana Rosa y presentadora de Ya es mediodía y Ya son las ocho— acabó fichando por el grupo rival.

Allí, en apenas unos días, el lunes 24, se pondrá al frente de Y ahora Sonsoles —que sustituirá a Boom en Antena 3—, un magazín de tarde con público en directo, desde el que quiere “contar la vida”.

El momento faja no se te va a olvidar en la vida, ¿no?

La verdad es que no. Luego lo he pensado con detenimiento y, sobre todo, escuchando a mis hijos que son tan críticos: ”¡¿Cómo se te ocurre contar que estabas en faja?!”. El mayor es tan pudoroso con las cosas de su madre y yo ‘pues hijo, porque es la vida, ¿qué quieres que haga?‘. Pero a veces yo misma he dicho ‘¿pero en qué momento?’. Bueno, pues salió así pero no se me va a olvidar, no.

Eso de ‘es la vida’ es lo que vas a hacer ahora en el programa, ‘contar la vida’.

Sí, contar la vida, que es lo que nos sucede a todos, a los ciudadanos y a los que contamos la vida de los ciudadanos y es absolutamente enriquecedora. Creo que no hay guión mejor que el de la vida y en ‘la realidad supera a la ficción’ el blablabla que hay detrás de eso es totalmente cierto. En ese sentido solo espero que la vida nos regale buena actualidad, buenas historias, buenas noticias que atraigan y atrapen la atención del espectador. Ahí vamos a estar, con lo cual, no solo depende de nosotros, sino también de nuestra capacidad de acertar con los temas, de elegir las noticias y de empaquetarlas de una manera atractiva para el espectador.

¿Cómo van las pruebas del programa, qué puedes adelantar?

Van bien. Todos los días cuando terminamos decimos ‘Está para emitir’, pero luego hay pequeñas cosas que ajustar. Me gusta que haya tiempo en la cadena, que no haya ninguna prisa para empezar, que podamos ajustar hasta el último tornillo de ese plató maravilloso que Antena 3 ha puesto a nuestra disposición. La verdad es que a mí me sigue pareciendo la pera limonera. No es que sea muy grande, que no necesariamente tiene que serlo. Al revés, cuando vi el espacio dije ‘¡me lo hagan pequeño, que esto es muy grande!’. Todos los elementos son muy bonitos, los colores son muy vitamina, dan muy buen rollo, la mesa es bonita, el espacio de los colaboradores también, las gradas del público... Ahora lo que falta es que lo hagamos bien, tenemos que estar a la altura del plató.

De colaboradores, ¿veremos caras conocidas, caras nuevas?

Vamos a ver caras muy, muy conocidas que llevaban igual un tiempo apartadas de la pantalla y caras absolutamente desconocidas que nunca han hecho tele pero que, a nuestro juicio, merecen la oportunidad de ser escuchadas. Este era un poco mi reto, mi obsesión, renovar la pantalla para el espectador, que el espectador se encuentre algo nuevo que diga ‘uy, no lo conozco, a ver lo que dice’. Eso me gusta y creo que lo hemos conseguido.

¿Y qué se va a encontrar ese espectador que está habituado a un programa como Boom, con qué le vas a conquistar?

Uy, espero que entre todos le conquistemos. Es un programa muy coral donde no solamente estoy yo, sino los colaboradores y los compañeros que van a tener sus propias secciones. Espero que se queden con nosotros porque se van a encontrar un programa que les va a hacer compañía, que se va a meter en el salón de su casa o al revés, nosotros nos lo vamos a traer a nuestro salón, que es el plató. Espero que sea un programa que digan ‘Me interesa, ¿por qué?, me río con esto, esto me enternece, esto he aprendido...’. Combinar todo eso sé que es muy difícil y que conceptualmente es muy fácil, incluso verbalizarlo. Hacerlo es más difícil, es un programa que tendrá un ritmo ligero, porque en una hora —yo quiero más, ya se lo digo a todos los jefes, ‘dadme más porque no me da’— tendremos que ir rápido, sin que rápido signifique superficial. Todos esos elementos tendrán que combinarse a la perfección y que la orquesta luego suene bien. Por eso siempre pido ese tiempo de clemencia, de comprensión. Si se le da al presidente del Gobierno, ¿cómo no se le va a dar a una humilde presentadora de un programa?

¿Tenéis alguna expectativa de audiencia marcada? Entiendo que competir con Sálvame puede imponer.

La cadena en ese sentido es muy generosa o a mí no me trasladan la presión de la audiencia, pero tampoco necesito que lo hagan porque la traigo de base. Soy exigente con los datos, me autoimpongo esa exigencia porque entiendo que estamos en esto para gustar al espectador y nuestro resultado es el que decide el ciudadano con su mando a distancia. Nos puede reducir a la nada con un solo click. Para mí el dato será importante, la cadena, insisto, no ha puesto ningún objetivo pero no hace falta que lo ponga, yo sé lo que quiero y espero que el ciudadano nos acompañe.

Tu cambio de cadena, ¿con quién lo consultaste?

Mi cambio de cadena fue consultado con el consejo asesor familiar, que es un consejo de sabios muy sabios compuesto por mi hermana y mi padre. Somos pocos pero nos entendemos. Los dos entendieron que era el momento de aprovechar la oportunidad, que era un tren precioso que pasaba por delante de casa y que debía subirme, reconociendo a la cadena de la que vengo, Telecinco, y al grupo Mediaset, el agradecimiento por las oportunidades que me ha dado en estos cuatros años, desde junio del 18, que empecé a hacer programas para ellos, y esperando que haya espacio para todos en las parrillas, en las televisiones y las pantallas, y no me cabe ninguna duda de que así va a ser. Yo dejo allí grandes amigos, profesionales que me han ayudado a crecer y a ser probablemente la persona y la periodista que soy hoy y así fue.

¿Con Ana Rosa has podido hablar en los últimos días?

Nos hemos intercambiado mensajes desde que supe el día que ella volvía hasta el día que la vi en la pantalla, que fue muy emocionante. Puedo imaginar lo que estaba ella pasando. Nos despedimos cuando se fue hace 11 meses por culpa del diagnóstico de su enfermedad y la verdad es que nunca imaginé que yo no estaría para abrazarla y aplaudirla el día que volviera. Sabe que me alegro aquí y sé que también es muy sincera cuando nos desea lo mejor a este equipo.

En tu faceta como escritora, ¿qué es lo próximo?

Ahora estoy con una novela abierta en canal que terminé de escribir, quizá apresuradamente esta temporada pasada, en la que estuve combinando dos programas, más mi exigencia de terminarla, y de repente ahora estoy en este proceso de volver a abrirla, descubrir que se le notan algunas costuras por culpa de las prisas. En eso estoy, con toda la tranquilidad y la calma, dándome mi tiempo. Ahora mismo parezco Julio Anguita: ‘programa, programa, programa’ y nada más que programa con permiso de mis hijos, que están de mí hasta el gorro. Y mi familia también, aunque sean majos y cariñosos están de mí hasta el gorro.

No se ha estrenado todavía Y ahora Sonsoles pero, ¿algún sueño por cumplir en Atresmedia?