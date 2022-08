‘Tannhäusser’, ríe payaso

Mientras él va a pedir perdón, Elisabeth enferma de amor y muere de pena, pues ningún peregrino trae noticias de la fortuna del amado y el tiempo, ¿el reloj biológico de ahora?, va pasando. Un amado que llegará justo cuando ella haya muerto. Llega enfadado y defraudado porque el Papa no le he concedido el perdón y, por tanto, se habría frustrado su deseo de santo matrimonio. Sin embargo, al verla muerta, él va y también se muere de pena, sobre su ataúd.

Sin embargo, cuando se descubre su pasado criminal, la mala vida que ha llevado, se le expulsa. Un teatro de ópera con este prestigio no puede permitírselo. Da igual este currículo y la mala vida, Elizabeth seguirá anhelándolo y deseando revolcarse con él, algo que no le han dejado.

Si leyendo lo anterior y viendo la obra, cualquier espectador llega a la conclusión que se trata de un drama romántico que se ha convertido en una comedia romántica de final trágico. Debe saber que está equivocado. Esta nueva versión habla del arte y del artista y de la perversión que la burguesía ha hecho de esto. Ah ¿Qué no lo ha pillado? No pasa nada, para eso están los paratextos del equipo artístico que se lo explican.

El artista, es decir, el bardo o cantante de rock, solo puede vivir y ser libre para ejercer su arte. La vida burguesa, ordenada, de salario, que le ofrece una institución como un asentado teatro de ópera como el de Bayreuth y todo el wagnerismo que hay detrás, no está hecha para él. Mejor dicho, para su arte. Un arte que debe ser libre.

El arte es libertad. No tiene más reglas que las reglas que el artista se imponga. Y el artista no tiene más compromiso que su arte. Lo demás es, secundario. Que libertad vaya asociada a responsabilidad y a hacerse cargo de lo que se hace, eso ya se lo dejamos a los tiquismiquis. El respeto por la vida de los otros no va más allá de compartir con ellos su arte sublime y que lo entienda. De cantarles las cuarenta para que se enteren. En este caso de cantarles porque lo llaman amor cuando quieren decir sexo.