Tengo miedo torero, 'playlist'

En la novela no se demora en aparecer Tú me acostumbraste, del cubano Frank Domínguez, uno de los boleros que, desde antiguo, se asegura que encierra una historia LGTBI. Aunque la primera en grabarlo fue Olga Guillot, Lemebel invoca a Chavela Vargas mientras la Loca del Frente nos cuenta que Carlos, ese estudiante que la ha deslumbrado, es tan bueno, tan dulce, tan amable…

“No soy Pasolini pidiendo explicaciones –escribió Lemebel, el mejor poeta de su tiempo según Roberto Bolaño –, / no soy Ginsberg expulsado de Cuba,/ no soy un marica disfrazado de poeta./ No necesito disfraz./ Aquí está mi cara./ Hablo por mi diferencia./ Defiendo lo que soy/ Y no soy tan raro...”.