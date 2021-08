Quién es Tokischa, la artista que colabora con Rosalía en 'Linda'

View this post on Instagram

Reivindica el feminismo y la comunidad LGTBI

“Nunca me gustó llevar brasier y eso me trajo problemas en la escuela o el trabajo [...] Esto solo es un ejemplo, pero es que a mí me gusta estar cómoda; si me ve un tipo los pezones y no se puede controlar eso no es justo para mí, él debería tener respeto”, contó una entrevista en la revista Fleek.