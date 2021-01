¿Puede obligarme la empresa a ir a trabajar pese al temporal de nieve y hielo?

Llegar a trabajar no ha sido fácil esta lunes para muchos, y para otros ha sido directamente imposible. Las consecuencias derivadas de la borrasca Filomena , sumadas a la ola de frío polar que afecta a todo el centro peninsular, ha dejado a un gran número de trabajadores en casa.

¿Podría esto pasar factura a esos trabajadores? ¿Puede una empresa obligar a trabajar a sus empleados pese al temporal? ¿Tienen que presentar algún tipo de documento si no acuden a sus puestos de trabajo?

“El impedimento climático demostrable se considera causa de fuerza mayor. Si no se puede acudir al trabajo tiene la consideración de ausencia justificada. No se puede despedir o sancionar, ni se puede dar de baja en la seguridad social. Se mantienen todos los derechos excepto el salario”, explica en Nius Mari Cruz Vicente , secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras.

El trabajador puede no trabajar ese día, pero “deberá compensar su ausencia, bien recuperando las horas no trabajadas otro día o realizando su trabajo de forma telemática”, añade el abogado Fernando Ruiz-Beato en una nota distribuida por el despacho RB Ruiz Beato Abogados . “Y no se puede compensar la ausencia con un día de vacaciones”, aclara.