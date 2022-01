El triunfo de la sencillez

AFP Contributor via AFP via Getty Images

AFP Contributor via AFP via Getty Images

Al aire libre

El museo -a golpe de teléfono- se puso en contacto con la Universidad de Kansas y un hábil paleoentomólogo no solo certificó la muerte del animal, algo que a todas luces era innecesario, sino que además, al advertir que el cadáver no tenía tórax ni abdomen, y comprobar que no había signos de movimiento en la pintura circundante, certificó que el pintor neerlandés estaba libre de pecado, no fue el asesino del saltamontes. Al parecer el insecto ya estaba muerto cuando aterrizó en el lienzo.