De Ucrania a un pueblo de la España vaciada: "Ahí es cuando sale lo mejor del ser humano"

Durante un fin de semana estuvieron dándole vueltas a qué podían hacer. “El domingo por la noche me llamó Enrique. Estuvimos hablando y valorando la posibilidad de buscar algún conductor, pero parecía bastante difícil, la gente no se atrevía”, recuerda. Haciendo un inciso, avisa: “Ahora parece que más gente se ha animado, cosa que nosotros no recomendamos. Aconsejamos que vayan siempre amparados por instituciones públicas con músculo para poder afrontar lo que ahora viene”.