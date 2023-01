Arrasa en TikTok al contar la que liaron en el aeropuerto con el último 'fichaje' del Málaga

ALFREDO ESTRELLA via Getty Images

Todo buen hincha deportivo sabe lo que se siente cuando se acude a un recibimiento masivo a sus ídolos. Se recordará mucho tiempo la que se formó en Argentina por los festejos por el Mundial, por ejemplo.

Pero la catarsis colectiva puede llegar también en un recibimiento especial antes o después de un partido clave o incluso en una de esas bienvenidas cuando llega una nueva estrella al club de tus amores, capaces de colapsar un aeropuerto a la llegada del último fichaje. Pero también hay quien le da la vuelta a este hábito y acaba liándola del todo.

Es el caso que cuenta el usuario de TikTok Carliyo El Nervio, un joven popular que acostumbra a compartir sus andanzas y anécdotas con sus muchos seguidores. En un reciente vídeo, explica cómo él y un grupo de amigos, todos aficionados del Málaga Club de Fútbol preparando una jugada de lo más peculiar en “uno de los días que más me he reído del mundo”.

Carlos García, así se llama el usuario, recuerda que “hace 4 años y pico, con unos 19”, juntaron un grupo de 30 colegas para gastarle una broma “a un guiri, al que fuera”, para recibirle como si fuera el nuevo fichaje del Málaga. No faltó de nada, había supuestos periodistas, el supuesto jeque que dirige el club y decenas de fans vestidos con camisetas y bufandas del club.

Incluso la policía se interesó por el despliegue, pero al contarles que iban a recibir a “Steven, que viene de la Premier”, los agentes se quedaron satisfechos, incluso animados por la llegada de la supuesta estrella inglesa.

Pero ocurre que el tal Steven era un hombre cualquiera que llegaba de un destino cualquiera y que evidentemente flipó con el recibimiento. De golpe se vio rodeado de selfis, abrazos, peticiones de autógrafos... una locura que no podía entender porque, según explica Carlos, él no sabía hablar español y los amigos no sabían hablar inglés.

Ahora, que también se le vio participar de su propia fiesta, como publica el tiktoker malagueño, que comparte el vídeo de aquel momento. Y lanza un mensaje: “Steven, queremos encontrarte”.