Una exconcursante de OT rompe su silencio y habla de Risto Mejide trece años después: "Nunca se disculpó"

Risto Mejide sigue sufriendo las consecuencias de sus polémicas palabras durante la retransmisión de las Campanadas en Telecinco. El famoso presentador, actualmente en “Todo es mentira” y “Got Talent”, se ha convertido en el protagonista de la semana no por la gran audiencia cosechada durante el cambio de año (todo lo contrario, fue la tercera menos vista en la historia de la cadena principal de Mediaset), sino por cómo habló en pleno directo de Cristina Pedroche y Ana Obregón, sus rivales durante las Campanadas.

”¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia”, fueron sus palabras exactas a su compañera Mariló Montero, en referencia al reciente anuncio de embarazo de Cristina Pedroche y la muerte del hijo de Ana Obregón víctima de un cáncer.

Risto Mejide, a por la competencia en sus campanadas:



"Ah, sí? Hay algo que anunciar? Un embarazo, la muerte de un ser querido...? Que eso siempre da audiencia"

Las palabras de Risto provocaron un alud de críticas en redes sociales, al considerarse que no eran en absoluto apropiadas. Una postura que la propia Ana Obregón defendió en su cuenta de Instagram. “Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen”, escribió la bióloga este martes.

El publicista no tardó en responder a estas palabras en su programa “Todo en mentira”, negando que su comentario fuera dirigido a ella, sino a los directivos que las contratan y utilizan su vida privada para hacer audiencia: “En primer lugar perdón, y no me cuesta nada, sin paliativos, sin matices (…) En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido un hijo. ¿De verdad se cree que yo como padre puedo aceptar eso?(…) Mi comentario de ‘la muerte de un ser querido o un embarazo da audiencia’, igual alguien debería preguntarse a quién le da audiencia. Esto iba con los que nos ponen allí, los mismos directivos que estaban en un despacho de RTVE en 2020, apenas cinco meses después de que falleciera tu hijo, y decidieron que tú dieses esas Campanadas. Esto va contra el mercado del morbo”, explicó.

Pero las redes sociales han recordado otros polémicos momentos de Risto en Operación Triunfo, el programa en el que se hizo famoso por sus críticas mordaces a los concursantes durante la evaluación de sus actuaciones. En un vídeo, por ejemplo, se rescataba una trifulca con Jesús Vázquez después de que el entonces jurado del famoso ‘talent’ dijera a un concursante que él también tendría miedo de dejar “orificios abiertos” dentro de la Academia. En otro momento, afeaba que una concursante se hubiera ido del programa por morirse su abuela. “Si alguien más se quiere porque se le ha muerto su gato, un periquito o su abuela, que lo diga ahora”, les recriminaba.

Las palabras de Risto Mejide en Operación Triunfo después de que una concursante abandonara la Academia por la muerte de su abuela.

Trece años después, esa concursante que abandonó la Academia por el fallecimiento de su abuela, ha roto su silencio para contar lo que sintió en aquel momento. A través de un vídeo en redes sociales, Patty asegura que las palabras de Risto en las Campanadas le parecen “bochornosas”. “Nunca pensé que volvería a escuchar algo así de su boca, pero ha vuelto a pasar. Hace años, cuando yo me fui del programa, hizo un comentario parecido. Creo que son palabras muy desafortunadas. No se debe bromear con algo así. El fallecimiento de un ser querido es algo muy grave. No se debe hacer cachondeo de eso. No sabes hasta qué punto puede afecta a la persona que se lo estás diciendo. Ana Obregón ha respondido como una señora”, ha señalado Patty.

Trece años después, el presentador no se ha disculpado con ella por esas desafortunadas palabras. “Nunca recibí unas disculpas por su parte, pero a estas alturas de la vida no las espero”, ha añadido. Por último, ha dicho que apoya con todo su corazón a Ana Obregón y a Cristina Pedroche.