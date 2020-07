Videojuegos letales

gorodenkoff via Getty Images

Lo que sucede entre la comunidad de gamers de los videojuegos es un reflejo de lo que ocurre en nuestras sociedades. Aunque llevado a la red es incluso más gráfico. El acoso no es ajeno en estas plataformas de juegos en directo y con multijugador, que ganaron un mayor auge desde que el uso de Internet permitió la interacción entre jugadores. La comunidad en ese entonces estaba formada por una aparente mayoría de hombres, pero a medida que la industria comenzó a diversificarse, se incrementó la participación de mujeres y también los ataques y la discriminación hacia ellas. Algo que no ha cesado desde entonces; por el contrario se ha agudizado.

No hay un antecedente de tanto odio hacia un personaje ficticio femenino de un videojuego como lo ha sido el de Ellie de The last of us: Part II.

En el estudio de mercado realizado por la plataforma de análisis de videojuegos, Newzoo, el 41 por ciento de los jugadores de videojuegos en México pertenece al sexo femenino.

La participación de las mujeres en videojuegos escala, y las agresiones no cesan.

De acuerdo con el informe La violencia en línea contra las mujeres, México lidera la lista de los países del continente americano.

Dichas agresiones no se quedan en eso: muchas veces tienen consecuencias en la vida diaria de las afectadas, las cuales tienden a impactar en lo emocional (33%), seguido por una afectación en su reputación o imagen pública (20%), para continuar con daño físico (13%) o invasión a su vida privada (13%).

Samantha Schwemm, mejor conocida como Spawnteneous, es una generadora de contenido de videojuegos que adquirió notoriedad por su serie de videos en YouTube OMG is a gamer girl en donde relata su experiencia sobre sus partidas al azar en matchmaking en el título Rainbow Six Siege. A través de esta vía, Samantha muestra las frases altisonantes, sugerencias sexuales, amenazas de muerte y violencia psicológica que recibe todos los días en sus videos. Aunque su habilidad puede ser superior a muchas de las personas representadas en los videos, esto no termina por convencer a los usuarios, quienes constantemente se empecinan en mantener el acoso. Para destacar tales agresiones, la jugadora subtitula y edita todas estas conductas para posteriormente publicarlas.

La jugadora admitió en una entrevista para Now this Her que los videos surgieron para darles a conocer a sus amigos la situación que ella vive constantemente cada vez que juega.

La activista LGBT Ophelia Pastrana considera que los ataques son más frecuentes en tanto más anonimidad se permita en el juego.

“Todos los juegos que se jueguen en línea son los que tienen las comunidades más tóxicas, mientras más permita la anonimidad, más tóxicos. Se ha demostrado que la gente que más se dedica a trollear y a invalidar es la gente que no tiene buen rendimiento en el juego. La intención del troll es ser lascivo”, opinó la activista en entrevista.