Mirrorpix via Getty Images

Mirrorpix via Getty Images Vera Lynn, con un casco militar, en 1984.

Esta mañana de viernes, de mercado, prisas y salsas por espesar, el mundo se ha silenciado al saber que ha muerto Vera Lynn a los ciento tres años. Suya fue la voz, dulce, sinuosa y sorprendentemente firme, que entregó a una isla asediada por el terror, la esperanza en forma de canción; We´ll meet again, la despedida más melancólica y la promesa de retorno más firme que recuerdo haber escuchado nunca. Grabó la canción en 1939, y pronto la hicieron suya los soldados del cuerpo expedicionario a Francia, los que esperaron un barco en Dunkerke, los que cavaron trincheras en la arena del desierto o se perdieron en la selva de Birmania.

Tengo un amigo que sostiene que Bella ciao es una canción tan hermosa que bien justifica enzarzarse en una guerra. He de avisar de que el buen hombre no ha visto la guerra ni en las películas, y reconozco que la tonada partisana ha enardecido por generaciones a quienes se habían hartado de la tiranía, ya fuera en la orilla del Po, en la selva de Bolivia o en los Montes de Toledo.

Vera Lynn estuvo con ellos en todo momento. Siguió a las tropas por el barrizal sanguinolento en que se había convertido el continente europeo, recordándoles que los blancos acantilados de Dover marcaban el camino de vuelta.

No fue la única. Glenn Miller se embarcó con su orquesta para llevar el swing a las trincheras. Y sí, siguió tocando a pesar de la cercanía de los obuses, tal y como se ve en la película. Lo de su muerte secreta en París con agravantes de alcohol, prostituta e infarto no pasa de ser un bulo. Lo cierto es que el Canal de la Mancha se tragó su avión y el tren de Chattanooga descarriló para siempre.

No me olvido de las empalagosas Andrew Sisters, pero, junto con Vera, mi corazón está al lado de Marlene Dietrich, aquel huracán que no solo huyó de Alemania pretextando alergia a los bigotes, sino que renunció a su nacionalidad, avergonzada de un país que había caído hasta tal punto en la barbarie. Marlene exigía subir a los escenarios improvisados en cualquier pista de aterrizaje o almacén de suministros a cinco pasos mal contados del enemigo, para enardecer a las tropas saltándose cualquier imposición de la censura, cualquier pacata pretensión de recato o cualquier falsa medida. Era muy consciente de que todos aquellos chavalillos que, por la noche y en su camastro, cerrarían los ojos para verla mejor, estaban peleando por ella.

(En España, a alguien se le ocurrió llevar a la espléndida Carmen Sevilla para alegrar la navidad a los paracaidistas que se la jugaban en Sidi-Ifni. Quizás no fue una buena idea; los soldados, aquejados de temblores onanistas, no atinaban con el gatillo del fusil. Cuatro décadas después, los marineros destinados al Golfo Pérsico fueron obsequiados con un concierto de Olé-Olé. Incomprensiblemente, no hubo deserciones.)

Vera Lynn consiguió la cima más alta a la que puede llegar un artista: desaparecer. Sus canciones dejaron de ser suyas para pertenecer al tiempo. “Que yo no quiero ser famoso. Yo quiero ser popular”, reclamaba Blas de Otero.

Vera lo logró.

Kubrick elevó We´ll meet again a la categoría de tótem de la cultura pop cuando la hizo sonar, entre un racimo de explosiones atómicas, en el final, terrible y desternillante, de Dr. Strangelove.

En Senderos de gloria, la balada popular ‘Der treue husar’ enmudece a los desesperados soldados, ahítos de sangre y asco, y los transforma en los niños que nunca fueron.

(En 1917, una nana, a ratos me dormí, entonada de trinchera en trinchera nos hace plantearnos si estamos contemplando a vivos o a muertos precoces.)

En circunstancias muy distintas alcanzó tal honor el grandísimo Chicho Sánchez-Ferlosio. Su primer disco se editó en Suecia, sin nombre de autor, obviamente, y con el título de Canciones de la resistencia española. Casi de inmediato, el mundo enteró se las atribuyó a los combatientes republicanos. Gallo rojo, en concreto, y sin que se me alcancen las razones, a alguno de los muchos poetas que se alistaron en las Brigadas Internacionales.

Y es que las canciones mutan, como saben hacer los grandes vinos.