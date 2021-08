Una filtración de WikiLeaks apunta a vínculos entre la plataforma HazteOir y empresarios españoles

SOPA Images via LightRocket via Getty Images

SOPA Images via LightRocket via Getty Images Logotipo de WikiLeaks

En 2017, el colectivo ACAB Gang se hacía eco de un hackeo a la base de datos de las plataformas de derechas Hazte Oír y CitizenGO, publicando miles de documentos que estuvieron en línea durante un corto período de tiempo, tras distintas reclamaciones legales. Este viernes, WikiLeaks ha recuperado y filtrado 17.000 archivos que, afirma, contienen documentos de donantes, integrantes, cuadros financieros o estrategias de captación de fondos de ambas organizaciones.

Dicha filtración se ha producido en el marco de una investigación periodística internacional de la mano de cinco medios de comunicación. Bajo el nombre de La red de la intolerancia (The Intolerance Network), los supuestos documentos recogen vínculos entre grandes fortunas españolas y la financiación de eventos como el Congreso Nacional de Familias de 2012. Se trata de un evento, auspiciado por la ultracatólica estadounidense The Howard Center for Family, Religion and Society, que tuvo lugar en España.

Según el archivo denominado “grandes donantes y grandes grandes donantes”, empresarios como Ester Koplowitz, David Álvarez, fundador del Grupo Eulen; o Juan Miguel Villar Mir, fundador del grupo industrial que lleva su apellido, contribuyeron en la financiación de esta cita en el pasado con distintas aportaciones. Por ejemplo, y según WikiLeaks, Koplowitz habría donado 10.000 euros, mientras que la cifra de Álvarez ascendería a 20.000 y la de Villar Mir se situaría en 5.000.