‘Zarzuela en danza’, con un par de… zetas

No le faltan elementos para conseguirlo. El primero, la música. Tonadas y canciones que el que más o el que menos ha oído en alguna parte de este país. Habitualmente en casa, cantada por lo abuelos, o en la radio. Música que pasea por Malasaña, Lavapiés, la verbena de la Paloma, la Pradera de San Isidro y llega hasta Cuba con Cecilia Valdés . Un viaje que se hace en esta obra.

Una música que toca en directo un joven maestro al piano que se acompaña, a veces, de un cajón y otros instrumentos de percusión que algunos bailarines / actores usan en escena. Una música que desluce algo por las voces, no siempre en su sitio o bien proyectadas. Factor que, el respetable obvia, pues desde el primer momento se entrega a lo que se cante y se baile y a quien lo cante y lo baile.

Otro de los elementos por los que la función funciona es el cuerpo de baile. Un cuerpo de baile con oficio. Entregado a la fiesta que proponen a la audiencia. En el que, como conjunto, destacan ellas. Aunque ellos no le van a la zaga.

Un cuerpo de baile que no solo baila, sino que, como se ha dicho canta, recita y representa las escenas amorcilladas de actualidad (como el chiste sobre los vacunados del Zendal ) que les ha escrito Tato. Algo que hacen con convicción y al estilo de farsa castiza que tenían las zarzuelas de antaño. En las que la actualidad política y social se colaba como quien no quería la cosa.

Una directora que, además, ha sabido sacar partido a la boca ancha, cinematográfica, de Cinemascope, que tiene este teatro. Donde el espacio se nota, se vive y se siente ocupado como hacía mucho tiempo que no se veía en este teatro y hace que se eche en falta aquellos tiempos que este centro brillaba.

Lo que explica sus humoradas, de las que no abusa, que el público ríe con ganas de forma espontánea. Sus versos rimados, que consiguen que no suenen a viejos o de otra época. Sus cuadros y bonitas imágenes, del tipo que la audiencia no puede dejar de celebrar cuando la está viendo. Del que los espectadores salen contentos, tanto como para quedarse después tomarse unas cañas y comentar las mejores jugadas.