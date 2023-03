Cronología del caso Stormy: las claves de cómo ha llegado Trump a la imputación inédita

Stormy Daniels ha desatado la tormenta. Juego fácil, vale, pero real. Una mujer, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, ha logrado imputar por primera vez a un expresidente de Estados Unidos. Porque la Justicia, si hay indicios, se acaba moviendo. Cuando el martes Donald Trump se presente ante la Corte de Manhattan, tendrá que afrontar una historia pasada que, supuestamente, quiso callar y que ahora está bajo luz y taquígrafos.

¿Pero qué es el caso Stormy y cómo se forjó? La denunciante es una productora y estrella del cine para adultos, figura central en el proceso contra el exmandatario. Trump está siendo investigado por su papel en unos pagos ordenados para mantener a la mujer callada, para que su pasado no le salpicara.

A finales de octubre de 2016, días antes de las elecciones presidenciales en las que el republicano ganó, el entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, hizo un pago de 130.000 euros a la intérprete para evitar que hiciera pública una supuesta aventura con el exmandatario, que habría tenido lugar una década antes. Trump siempre ha negado el sexo y el pago.

Fue dos años más tarde, en 2018 cuando Daniels publicó un libro en el que describía explícitamente la supuesta aventura con Trump. El entonces abogado de la estrella del cine para adultos dijo que el libro tenía la intención de demostrar que su historia sobre haber tenido relaciones sexuales con Trump es cierta. Hombre y mujer coincidieron en julio de 2006 durante la celebración de un torneo de golf para celebridades, el American Century, y según la versión de la denunciante tuvieron relaciones allí y en varias ocasiones más, en un bungalow privado del magnate situado en el Hotel Beverly Hills de Los Angeles. Su encuentro sexual habría tenido lugar menos de cuatro meses después de que la mujer del presidente, Melania Trump, diera a luz a su hijo Barron.

Daniels aseguró que Trump le prometió incluirla en su exitoso programa televisivo de entonces, El Aprendiz, y que por eso accedió a tener relaciones con él, hasta que el entonces empresario le confirmó en 2018 que no podría participar en el show. En una entrevista con la cadena CBS, la actriz reveló que en 2011 negoció para contar su relación con Trump a la revista In Touch a cambio de 15.000 dólares, pero que el acuerdo no se cerró porque Michael Cohen amenazó con demandar a la publicación.

Cohen la siguió presionando hasta que en el año electoral el letrado negoció un acuerdo que incluía el pago de 130.000 dólares para garantizar el silencio de Daniels. El abogado hizo el pago de sus propios fondos y luego recibió un reembolso que, según Trump, fue de su dinero y no de la campaña presidencial. Hay que ver si fue una gestión realizada de manera irregular al quedar escondida en las cuentas de la Trump Organization, la compañía de Trump, durante la campaña electoral de 2016, o no. Es lo que hay que dilucidar ahora.

Stormy Daniels rompió el acuerdo de silencio en 2018 con una entrevista para 60 Minutes, un programa míticamente serio de la CBS, en el que aseguró haber recibido presiones para no pronunciarse sobre la relación, desde hombres de seguridad de Trump siguiendo sus pasos y hasta amenazas veladas a su hija pequeña. Llegó a denunciar al ya entonces presidente, intentando anular el acuerdo, pero la querella no prosperó y el juez ordenó a Daniels pagar casi 300.000 dólares por las costas legales.

Así hemos llegado a 2023: Trump, imputado. El republicano ha calificado el proceso de "persecución política e interferencia electoral", a través de un comunicado. "Esto no se ha hecho nunca antes en la historia de nuestra nación", ha recriminado. "Desde el momento en el que bajé por las escaleras mecánicas en la Torre Trump, e incluso antes de que jurase el cargo como vuestro presidente de Estados Unidos, los demócratas de la izquierda radical -el enemigo de los hombres y mujeres trabajadores de este país- se han involucrado en una caza de brujas para destruir el movimiento Make America Great Again", ha asegurado.

Cohen, el que fuera su abogado tan cercano, lo ve distinto: "Por primera vez en la historia de nuestra nación, un presidente ha sido imputado. Me consuela validar el adagio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente. La acusación de hoy no es el final de este capítulo, sino el principio", ha declarado.

Una de los abogadas del equipo legal de Trump, Alina Habba, ha afirmado en un comunicado que Trump "es una víctima de la corrupta y distorsionada versión de justicia del sistema estadounidense y de la historia". "El presidente Trump ha sido imputado. No ha cometido ningún crimen. Recurriremos con energía este enjuiciamiento político en los tribunales", han declarado dos abogados más de Trump, Susan Necheles y Joseph Tacopina, en un comunicado a NBC.