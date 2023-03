Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de los ataques y la batalla de Bajmut

España quiere incluir la guerra de Ucrania en la declaración de la Cumbre Iberoamericana

España ha realizado "varias propuestas" en relación con la guerra de Ucrania para su inclusión en la declaración final de la Cumbre Iberoamericana que arranca este viernes en Santo Domingo, según ha adelantado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. En declaraciones tras su llegada acompañando al Rey Felipe VI, el ministro ha indicado que España planteará la cuestión del conflicto durante la cumbre y él la abordará en el encuentro que mantendrá este viernes con los cancilleres de los 22 países que participan en la cumbre.



Según ha precisado, "España ha presentado varias propuestas en relación con Ucrania" de cara al texto de declaración final que se está debatiendo, si bien no ha entrado en detalles sobre en qué línea sería esa mención al conflicto, habida cuenta de la división que genera entre los países de la región. Albares se ha limitado a subrayar que la posición española ya es "suficientemente conocida" y se sustenta en el hecho de que apoyar a Ucrania significa no solo defender su soberanía e integridad territorial sino "también los principios más elementales de la carta de Naciones Unidas". "Lo que queremos es una paz justa y dentro de los principios de la Carta de la ONU", ha agregado.



La guerra de Ucrania no figura en la agenda de la cumbre, si bien el titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, había dado por hecho que varios mandatarios podrían suscitarlo durante los plenarios.