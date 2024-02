La Corte Penal Internacional advierte a Israel por su actividad en Rafah: "Quienes infrinjan la ley tendrán que rendir cuentas"

La intervención armada militar de Israel sobre el paso de Rafah (Egipto), que mantiene en alerta a toda la comunidad internacional, ya ha encontrado respuesta a través del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan.

El alto mandatario internacional mostró este lunes su "preocupación" por el bombardeo israelí en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y alertó de que “quienes infrinjan la ley tendrán que rendir cuentas”, como parte de la investigación que está “llevando a cabo con máxima urgencia”.

“Estoy profundamente preocupado por el bombardeo y la posible incursión terrestre de las fuerzas israelíes en Rafah. Mi Oficina tiene una investigación en curso sobre la situación en el Estado de Palestina. Esto se está llevando a cabo con la máxima urgencia, con miras a llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes bajo el Estatuto de Roma”, añadió Khan.

De acuerdo con la normativa actual, los crímenes bajo jurisdicción de la CPI incluyen crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y la agresión (de un Estado a otro). “Todas las guerras tienen reglas y las leyes aplicables a los conflictos armados no pueden interpretarse de manera que queden vacías o carentes de significado. Éste ha sido mi mensaje constante”, advirtió el fiscal.

Khan visitó el pasado noviembre Israel, a petición de supervivientes y familiares de las víctimas de los ataques de Hamás, y también estuvo en Ramala, donde se reunió con altos funcionarios palestinos. No se reunió con autoridades israelíes, puesto que Israel no ha ratificado el tratado fundacional del tribunal, ni reconoce su jurisdicción, a diferencia de Palestina, que sí es miembro de la CPI.

"No he visto ningún cambio en la conducta de Israel (desde noviembre). Quienes infrinjan la ley tendrán que rendir cuentas” Karim Khan., fiscal de la CPI

“Desde entonces (desde esa visita), no he visto ningún cambio perceptible en la conducta de Israel. Como he subrayado repetidamente, quienes no cumplen con la ley no deberían quejarse más adelante cuando mi oficina tome medidas de conformidad con su mandato. A todos los involucrados: mi oficina está investigando activamente cualquier delito presuntamente cometido. Quienes infrinjan la ley tendrán que rendir cuentas”, señaló.

Khan también pidió “la liberación inmediata de todos los rehenes” y subrayó que este punto “representa un foco importante” de las investigaciones de su equipo sobre la situación en Palestina.

Los líderes internacionales piden a Israel no continuar con los bombardeos

Antes de esta aparición pública de Khan, ya habían sido varios los países que advirtieron a Israel sobre la dramática situación que podría desencadenarse en el caso de que los bombardeos sobre Rafah continúen y se produzca una invasión militar israelí sobre el paso.

Uno de los primeros fue Estados Unidos, quien solicitó al gobierno de Netanyahu que no se lleve a cabo una ofensiva terrestre sobre Rafah sin antes diseñar un plan humanitario para el millón de palestinos que se refugian en el sur de la Franja.

Al mismo tiempo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó en rueda de prensa que EEUU no cree que puedan considerarse como "un ataque a gran escala", aunque advirtió que el gabinete de Biden no apoyará ninguna campaña militar "sin que se tenga en cuenta a los 1,1 millones de personas que se encuentran en Rafah".

"Ellos (Israel) han dicho que diseñarán e implementarán un plan humanitario. Nosotros hemos sido claros en que creemos que es imperativo que lo hagan y vamos a ver cómo se desarrolla", afirmó Miller.

Egipto avisa a Israel con cancelar los tratados internacionales si viola los protocolos militares

Por su parte, el otro país damnificado, Egipto, ha informado a Israel de que suspenderá los Acuerdos de Camp David, que en 1979 pusieron fin a los largos conflictos entre ambos países, si el Estado judío presiona a los palestinos para que crucen al país árabe por la ofensiva militar, aseguraron hoy a EFE fuentes de seguridad egipcias.

"Egipto informó a Israel de la suspensión del Tratado de Camp David si Israel viola los protocolos militares y de seguridad de este tratado, que allanó el camino para la paz entre los dos países", de acuerdo a la fuente, que pidió el anonimato por la sensibilidad de este tema.

La línea roja será "cualquier intento de presionar a los palestinos para que crucen a Egipto se enfrentaría con la suspensión del acuerdo de paz firmado entre los dos países", de acuerdo a la fuente.

Albares se reúne con los embajadores de Palestina e Israel...

En clave española, el Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido durante la jornada del lunes con la embajadora de Israel y su homólogo palestino respecto a la situación actual en el Estrecho de Rafah.

Durante las reuniones con los embajadores, el ministro reiteró su llamamiento a un alto el fuego inmediato en Gaza, a la liberación de los rehenes israelíes en manos de la organización terrorista Hamás y a la entrada de ayuda humanitaria, informó el ministerio en un comunicado.

En este sentido mostró el compromiso de España para avanzar hacia una paz en la región basada en la solución de los dos Estados. Estos encuentros se producen después de la gira el ministro por el Golfo de la semana pasada, en la que mantuvo reuniones al más alto nivel en Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y de sus visitas al Líbano e Irak de finales del mes pasado.

...y Borrell solicita dejar de enviar armas a Israel

Mientras tanto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se mostró mucho más contundente y tajante ante el nuevo escenario y afirmó que el número de muertos en la Franja es "muy alto", por lo que pidió que se deje de enviar armas a Israel.

El jefe de la diplomacia europea señaló que cada vez se alzan más voces en todo el mundo alertando de que las acciones del Ejército israelí en la Franja de Gaza son "desproporcionadas" y "excesivas", incluyendo las del presidente Estados Unidos, Joe Biden, cuyo país es el principal aliado de Israel.

"Mi pregunta es ¿más allá de las palabras, qué más se cree que hay que hacer? Si crees que el número de muertes es muy alto ¿tienes alguna posibilidad para reducirlo?", dijo Borrell en declaraciones a la prensa, a su llegada a la reunión que los ministros de Cooperación de la Unión Europea celebraron hoy en Bruselas.

"La UE no da armas a Israel, lo hacen otros. Si crees que el número de muertos es muy alto, quizás puedas hacer algo para reducirlo", continuó Borrell, que recordó que Estados Unidos ya decidió suspender el envío de armas a Israel durante la guerra en Líbano, en 2006, porque el Gobierno israelí no quería parar la ofensiva.