Los republicanos bloquean un paquete de ayuda militar para Ucrania, crucial para que gane la guerra

Los miembros del Partido Republicano en el Senado han rechazado este miércoles la aprobación de un nuevo paquete por valor de 102.000 millones de euros de ayuda militar a Ucrania, Israel y Taiwán, además de ayuda humanitaria para los palestinos en la Franja de Gaza, alegando que se necesita incluir más gasto para la seguridad fronteriza de Estados Unidos.

A cambio de sus votos, la bancada conservadora exige restringir las leyes de migración de EE.UU., en particular el sistema de asilo, y eliminar una serie de permisos humanitarios para migrantes. Los 49 senadores republicanos de la Cámara Alta votaron en contra de que avanzara la tramitación del proyecto, que incluye más de 61.000 millones en ayuda militar para Kiev y unos 14.000 para Israel. Aunque los demócratas tienen mayoría de 51 escaños en el Senado, eran necesarios 60 votos para llevar el proyecto al pleno, por lo que la oposición republicana fue suficiente para congelar su avance.

"Como hemos dicho durante semanas, los proyectos legislativos que no incluyan cambios que refuercen la seguridad en nuestras fronteras, no serán aprobados en el Senado", apuntó el senador ultraconservador Mitch MacConell en la sesión plenaria del Senado de los Estados Unidos.

Por su parte, los demócratas han insistido en que, para ellos, es vital seguir apoyando a Ucrania e Israel. "Esta es una noche triste en la historia del Senado y de nuestro país. Los republicanos acaban de bloquear una propuesta muy necesaria para enviar fondos a Ucrania, fondos para Israel, ayuda humanitaria para civiles inocentes en Gaza y fondos para el Indo-Pacífico", ha declarado el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. "Si los republicanos en el Senado no se ponen serios muy pronto sobre un paquete de seguridad nacional, (el presidente de Rusia)Vladimir Putin va a atravesar Ucrania y Europa", ha asegurado el demócrata a la cadena CBS después de la votación.

Entre las peticiones de los republicanos está cambiar la ley que permite a una persona solicitar asilo en suelo estadounidense, imponiendo mayores requisitos para quienes buscan protección. Los conservadores también están pidiendo que se limite el uso del "parole", una figura legal que permite a las autoridades migratorias dar entrada a las personas al país por motivos humanitarios.

Tanto el presidente estadounidense, Joe Biden, como otros miembros demócratas han instado durante meses a los republicanos a votar a favor de este paquete, cuya aprobación es cada vez más urgente para Washington, que ha admitido recientemente que los fondos de ayuda para Ucrania están prácticamente agotados. De hecho, el Senado iniciará su receso el 15 de diciembre.

En un discurso el mismo miércoles, Biden señaló incluso que está dispuesto a hacer concesiones en temas migratorios a cambio del desembolso. "Estoy dispuesto a hacer concesiones importantes en la frontera. Necesitamos arreglar el sistema fronterizo. No funciona. Y hasta el momento no he obtenido respuesta", indicó en una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca.

Hasta la fecha, Estados unidos ha aportado 111.000 millones de dólares en financiación para apoyar a Ucrania. De ellos, 67.000 millones, aproximadamente el 60 %, ha reforzado las capacidades de defensa de Estados Unidos. Tras la prórroga presupuestaria aprobada el pasado noviembre y ratificada por Biden, los legisladores tienen hasta febrero para negociar el presupuesto fiscal para el año fiscal 2024, que ya ha empezado.