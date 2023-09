Marruecos deja tirado a Macron por "meter la pata"

Las relaciones entre Francia y Marruecos, a pesar de los intentos de los galos por negarlo, no atraviesan su mejor momento, especialmente desde que Rabat declinase la ayuda de urgencia ofrecida por los franceses para rescatar las víctimas del terremoto que se ha cobrado la vida de más de 3.000 personas y ha dejado casi 6.000 heridos.

Una portavoz del Ministerio francés de Exteriores subrayaba hace unos días que "no hay razón para la polémica" sobre esta cuestión y trataba de quitar hierro al asunto asegurando que "Marruecos es soberano" y que el gobierno marroquí "ha decidido recibir esa ayuda por fases".

Una polémica que ha obligado a que el mismo Emmanuel Macron publicase en su cuenta de 'X' -antes conocido como Twitter- un vídeo mensaje dirigido al pueblo marroquí con el que ha intentado ponerle fin a la controversia: "He visto muchas polémicas sin sentido estos últimos días", aseguraba el presidente francés. "Evidentemente, corresponde a su majestad el rey y al Gobierno de Marruecos, de manera plenamente soberana, la organización de la ayuda internacional, y nosotros estamos a disposición de su decisión soberana", añade en el discurso.

Marruecos dice que no hay prevista una visita de Macron



Días después del discurso de Macron, la ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, anunciaba en una entrevista a la cadena LCI en Egipto que el presidente francés esperaba cumplir con la visita prevista a Marruecos: "Esta invitación está hecha y esperamos poder cumplirla". Colonna hizo hincapié también en que "no ha habido ningún aplazamiento ni ninguna fecha fijada".

Sin embargo, el Gobierno de Marruecos indicó después de la entrevista que "no hay programada" ninguna visita de Emmanuel Macron al país magrebí. Una fuente gubernamental aseguraba a la Agencia EFE que la visita "no está en el orden del día ni programada" y añadió que Colonna "tomó esta iniciativa unilateral y se tomó la libertad de hacer un anuncio no concertado relacionado con una coyuntura bilateral importante".

Una iniciativa que para el portal informativo Maghreb Intelligence se trata de "una serie de meteduras de pata por parte de Emanuel Macron y su ministra de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna", tal y como señala la web Atalayar.

España es uno de los cuatro países, con el Reino Unido, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, cuya ayuda de urgencia sí aceptó Marruecos, que no obstante no cerró la puerta a pedirlo a otros en caso de ser necesario. Un trato diferencial que no ha dejado de ser señalado en Francia por analistas y comentaristas, que recuerdan los desencuentros y los desaires manifestados por Marruecos en los últimos tiempos.

Entre las fricciones entre los dos países están las revelaciones en la prensa sobre la presunta responsabilidad de Marruecos en las infiltraciones o tentativas de infiltraciones de los móviles del presidente francés, Emmanuel Macron, y de varios miembros de su Gobierno.

Marruecos no ha visto con buenos ojos la voluntad de Macron de buscar un acercamiento con Argelia, su rival secular en el Magreb (los dos países no tienen relaciones diplomáticas) y además querría que Francia se alineara con un reconocimiento pleno de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, la antigua colonia española que ya ocupa en su mayor parte.

El distanciamiento entre Francia (antigua potencia colonial) y Marruecos queda visible en el hecho de que Marruecos desde febrero no tiene embajador en Francia y que desde hace meses las autoridades francesas han dejado de hablar de una visita de Macron al reino alauí que debía haberse celebrado a comienzos de 2023.