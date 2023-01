La UE, preocupada por la escasez de antibióticos y analgésicos pediátricos

La comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, ha reconocido su preocupación por la falta de algunos medicamentos en los Veintisiete, sobre todo de antibióticos y analgésicos pediátricos. "Es un problema creciente para muchos países europeos", sostiene, que se ha originado por "un fuerte aumento" de la demanda por el aumento de las infecciones respiratorias y una capacidad de "producción insuficiente". El otoño y el invierno están siendo especialmente duros para los pequeños, que están teniendo que tomar antibióticos como la amoxicilina ante bronquiolitis y bronquitis y otros medicamentos para aliviar el resfriado o la gripe.

La situación se considera crítica en la mayoría de los países europeos, pero no hay riesgo de que las farmacias se queden sin opciones, indica la Comisión, por lo que pide a los ciudadanos que no acumulen medicamentos en casa de forma innecesaria, porque puede ampliarse el problema.

Un problema es global, afirma, por lo que Bruselas está en contacto con la industria y sus socios internacionales para tratar de revertir la situación. Además, la Comisión Europea presentará una nueva propuesta en marzo que exigirá a los países de la UE mayores obligaciones de suministro y una notificación más temprana de la falta de medicamentos, sobre todo en casos tan sensibles.

En un debate en el Parlamento Europeo, la comisaria ha explicado que se están buscando soluciones, como la venta del equivalente genérico o de un medicamento similar. En algunos países, incluso se cambian algunas fórmulas, como convertir los comprimidos en jarabes para que los niños puedan tomarlos. Ya la inflación, los altos precios de la energía, una crisis de materias primas o el impacto de la pandemia estaban afectando a las producciones en todo el continente.

"La disponibilidad de las formulaciones pediátricas suele ser menor que la de los comprimidos ordinarios que se pueden tragar. Con el aumento de las infecciones en menores, la presión sobre la disponibilidad de la formulación pediátrica es mayor que en el caso de las formulaciones para adultos", ha aclarado Steffen Thirstrup, director médico de la Agencia Europea de Medicamentos, a Euronews.

"Necesitamos diversificación. Por supuesto, sería útil traer de vuelta a Europa la producción de algunos materiales críticos, como por ejemplo, ingredientes farmacéuticos activos. Pero no podemos traer de vuelta a Europa toda la producción de todo el material que utilizamos para los medicamentos. No es realista. Y también conlleva retos, como por ejemplo el posible aumento de precio ligado al respeto de las leyes medioambientales, de las leyes laborales que sabemos que no necesariamente se respetan en otros países", ha apuntado también Ilaria Passarani, secretaria general del Grupo Farmacéutico de la Unión Europea.

La firma sanitaria ADA ha informado de que, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta tres fabricantes de amoxicilina (Teva, Novartis y Sandoz) están experimentando escasez de suministro, según la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, lo que evidencia que el problema no es sólo comunitario.