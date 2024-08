Adiós al bicarbonato de sodio: una experta en limpieza desvela el secreto para limpiar tu alfombra

El bicarbonato de sodio es de esos productos multiusos, que sacan de más de un apuro, sobre todo en lo referido a la limpieza. Sin embargo, cuando falta también hay otros remedios para desincrustar manchas que no lo requieren.

Es el caso de las alfombras, tan propensas a que les caiga un lamparón de algo o que alguna pisada las ensucie.

Si es el caso y quieres limpiar una, pero no tienes bicarbonato y no quieres recurrir a productos químicos, en la web finlandesa Victoria & Vincent dan una receta para preparar un quitamanchas casero que funciona genial en las alfombras, puesto que no deja residuos.

En primer lugar, hay que mezclar agua y vinagre blanco a partes iguales en una botella con atomizador. Una vez hecho, hay que agregar una cucharadita de sal. Agita la botella para que quede todo bien mezclado.

Pulverizar el líquido directamente sobre los lugares en los que lo necesites de la alfombra y deja actuar unos cinco minutos. Por último, sólo queda secar suavemente la zona afectada con un paño limpio.