Adiós a 'cariño' y 'cielo': el inesperado apodo para las parejas que se impone en España

"Hola, bebé". Lo decía Nicky Jam al comienzo de su tema Travesuras y cada vez más parejas en España, así como en el resto del mundo. Es la conclusión a la que ha llegado la plataforma especializada en la enseñanza de idiomas que realiza multitud de sondeos de estas características.

Uno de ellos tiene que ver con el tipo de apelativos cariñosos que usan las parejas. Y no sólo en español, por lo que han preguntado acerca de este tema a personas que hablan 14 idiomas distintos: alemán, chino, francés, hebreo, italiano, neerlandés, portugués, ucraniano, polaco, japonés, inglés, griego, árabe y, por supuesto, español.

Los apodos más usados en todo el mundo, según ha podido concluir Preply, son "babe", "love", "baby", "honey" y "dear". En el caso concreto de los castellanoparlantes, los que más prefieren son "bebé", "amor" y "cariño".

También son comunes, concluye Preply, en distintos idiomas los motes que hacen referencia a algún animal. Así pasa con "ratón", "gato", "mariquita", "gatito", "conejito", "cachorro" o "mariquita".

Pero no sólo han analizado los apelativos cariñosos que más gustan, también los que menos. Y lo mismo han hecho con los que en algunos países sí que agradan, pero no en otros. Así ocurre con "darling", que en japonés, holandés y español se suele usar mucho, según Preply, pero no tanto entre los parlantes de hebreo, portugués y alemán.

Asimismo, han recopilado algunos de los "más raros". Uno de ellos es "mi pequeño microbio", que se suele usar en italiano; "mi pequeña caca", procedente del holandés o "un huevo con ojos", del japonés.