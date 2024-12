Adiós al concurso Miss Países Bajos: los organizadores lo cancelan de forma tajante

Los concursos de belleza femeninos están en decadencia y las críticas y cancelaciones cada vez son más numerosas. En estos último días, ha sido el certamen de Miss Países Bajos el que ha acaparado la atención de todo el mundo porque la organización ha decidido ponerle fin y reemplazarlo por una plataforma digital dirigida a apoyar y empoderar a las mujeres de jóvenes.

Esta iniciativa denominada Not More of This Time abordará salud mental, redes sociales, diversidad, autoexpresión... "No más coronas, sino historias que tocan. Nada de vestidos, sino sueños que se hacen realidad. Aquí inspiramos a las jóvenes a ser ellos mismos en un mundo que cambia constantemente", explican desde la web.

"La idea surgió durante una conversación entre el equipo en la que se preguntaron por qué algunas ideas, como aferrarse a ciertos ideales de belleza y expectativas sociales, siguen siendo tan fuertes. Se dieron cuenta de que cada vez más jóvenes se rebelan contra estas normas, pero que hay pocas plataformas que realmente los inspiren a pensar más allá y encontrar su propio camino. También salieron a la luz cada vez más historias de jóvenes que luchaban contra problemas", ha explicado Monica van Ee, directora de Miss Nederland.