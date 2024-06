Almácor: "Prefiero que España gane la Eurocopa a que ascienda el Villena"

Europa Press via Getty Images

De Benidorm a Alemania. Brillos Platino, la canción que el cantante alicantino Almácor presentó al Benidorm Fest, será el himno oficial de España en la Eurocopa que arranca este viernes. Hace una semana, RTVE anunció que había elegido su propuesta urbana para acompañar la retransmisión de todos los partidos del torneo a través de sus canales. "Es un sueño para mí", asegura en una entrevista para El HuffPost a escasas horas de que la selección española arranque su participación.

Durante la conversación, Almácor reconoce que es futbolero y que en el colegio se le daba bien eso de la pelota. "No era Rivaldo, pero algún que otro gol metía", asegura entre bromas. Además, recuerda con agrado su paso por el Benidorm Fest a pesar de los fallos técnicos que sufrió durante su actuación en la final. "Ha supuesto un antes y un después en mi carrera", explica.

No sabe todavía si podrá viajar a Alemania para animar a la selección, pero si le damos a elegir entre que el Villena C.F. de sus amores ascienda de categoría o que España gane la Eurocopa, él lo tiene muy claro.

- ¿Cómo te llega la propuesta de que Brillos Platino se convierta en la canción oficial de España para esta Eurocopa?

- De manera muy natural. Me llamaron de RTVE y me dijeron: "Oye, nosotros creemos mucho en tu carrera y consideramos que tu canción tiene un mensaje súper enérgico para apoyar a la selección". Y la verdad es que yo también creo que Brillos Platino transmite un mensaje muy optimista y para romperlo. Así que, por supuesto, acepté. Para mí está siendo como un sueño.

- ¿Eres muy futbolero?

- Cuando iba al colegio me apunté para jugar a fútbol sala, fútbol 7 y fútbol 11. Tampoco era Rivaldo, la verdad, pero no se me daba mal eso del balón.

- ¿Jugabas en alguna posición concreta?

- Empecé siendo mediapunta y después pasé a ser mediocentro defensivo. Algún gol que otro metía (ríe).

- ¿Tienes pensado ir a Alemania para ver algún partido o para apoyar a la selección?

- Lo he preguntado porque estaría feo no ir (ríe). Me han dicho que dependerá de qué tal le va a la selección española en el torneo, pero en principio sí.

- Allá por donde vas llevas el nombre de tu pueblo, Villena. Así que te voy a hacer la pregunta más difícil de esta entrevista. Elige: ¿el ascenso del Villena C.F. o que España gane la Eurocopa?

- Que España gane la Eurocopa. Claramente. A mí VIllena me tira mucho, pero me puede el bien colectivo. Nosotros podemos subir el año que viene, pero Eurocopa sólo hay una cada cuatro años.

- Llegaste a la final del Benidorm Fest con Brillos Platino y quedaste en quinta posición. ¿Qué recuerdos tienes de tu intento para ir a Eurovisión?

- Participar en el Benidorm Fest ha supuesto un antes y un después en mi carrera. La verdad es que todo ha sido positivo, sobre todo en lo profesional. Me ha ayudado a sentirme más tranquilo en el escenario y a controlar los nervios. Pero también ha servido para que mi música llegue a más gente. Estoy muy contento de haber podido participar.

- En tu actuación de la final hubo algunos importantes fallos técnicos. Hasta tu equipo denunció esta situación en redes sociales y pidieron que pudieras volver a cantar. ¿Cómo viviste tú ese momento?

- Yo creo que, con mi actuación, la gente sintió la energía de la canción y quedé muy satisfecho. Yo ni me enteré de los fallos porque, en ese momento, estaba eufórico. Mi equipó me avisó después de lo que había ocurrido por Whatsapp, pero yo les dije que no se rayaran por eso. Obviamente a todo el mundo el gusta que salgan las cosas como se han trabajado, pero yo estoy contento con mi actuación.

- ¿Te volverías a presentar en un futuro?

- Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. A ver qué pasa, pero no lo descarto.

- ¿Y cómo valoras el puesto 22 de Nebulossa en Eurovisión? ¿Crees que su propuesta merecía un mejor resultado?

- Sí, yo considero que merecían un mejor puesto. Mínimo top10 o top5. Pero también te digo que lo importante es que lo disfrutaran y que a la gente le llegara lo que pretendían transmitir con la canción. Tampoco hay que darle muchas más vueltas.

- De ese Benidorm Fest ha salido una canción conjunta con Lérica, que se llama Puede k nos liemos. ¿Cómo surgió la idea de colaborar con ellos?

- Como tú dices, todo empezó en Benidorm. Durante una entrevista, a los tres nos preguntaron si podría llegar a producirse una colaboración entre nosotros y dijimos que sí. Estando allí, para distraer la mente, ya nos empezamos a pasar canciones para ver cómo podría sonar este tema. Y, al final, acabó cuadrando.

_ ¿Qué tienes en tu agenda para este 2024? ¿Vas a sacar nuevos temas?

- Por supuesto. Me gusta el estilo musical por el que estoy orientando mi carrera y también me ha gustado eso de poder colaborar con otros artistas. Así que ya adelanto que pueden pasar cosas. Y en cuanto a conciertos tengo un montón de fechas ya cerradas. Va a ser increíble porque voy a cantar en muchas ciudades. Así que la distancia ya no va a ser una excusa para no venir a un concierto mío. (ríe)