A esta mascota típica en España se le congelan las ideas: pierde un 20% de masa cerebral en invierno

A pesar de la controversia que existe sobre la conveniencia de tener canarios como mascotas, viviendo dentro de una jaula (aunque les saquemos de vez en cuando de ella), el canario sigue siendo una de las mascotas más populares en nuestro país, sobre todo entre los pájaros.

Lo primero que atrae de ellos es su canto, generalmente asociado a los machos, aunque hay que decir que en los últimos años se ha desmontado esta creencia así como otra relacionada con sus capacidades debido a su pequeño cerebro. Es cierto que, obviamente, lo tienen pequeño, pero eso no quiere decir nada, a la luz de diversas investigaciones científicas.

Lo que sí que es verdad es que en invierno pierden el 20% de su masa cerebral, pero, como decíamos, nada tiene eso que ver con que sus capacidades. De hecho, hace unos años, en 2019, se realizó el primer estudio que medía la masa cerebral de las aves. Fue en Estados Unidos y lo publicó la Academia Nacional de Ciencias de ese país.

El estudio, denominado Birds have primate-like numbers of neurons in the forebrain, concluyó que los pájaros poseen proporcionalmente en sus cerebros más neuronas por unidad de masa cerebral que los mamíferos y los primates de su mismo tamaño, desmontando muchas teorías sobre las capacidades de estos pequeños miembros del reino animal.

A pesar de reconocer que la relación entre la inteligencia y el número de neuronas todavía no se ha establecido firmemente desde el punto de vista científico, los autores de esta investigación argumentaron que el cerebro de un ave con numero igual o superior de neuronas que el de los primates, potencialmente, puede proporcionar a los pájaros una mayor capacidad cognitiva por unidad de masa cerebral con respecto a los mamíferos.

Según los neurólogos, una de las consecuencias más importantes de ese estudio resulta apasionante: demuestra que la naturaleza tiene más de una manera de construir un cerebro. Antes de él, los expertos neuroanatomistas relacionaban proporcionalmente el tamaño del cerebro con el numero de neuronas.

De hecho el autor principal de esa investigación Herculano-Houzel explicó: “Los cerebros de las aves muestran que hay otras maneras en que las neuronas pueden conectarse: el hecho de que las neuronas de las aves sean más pequeñas y se encuentren conectadas localmente, hace que su cerebro sea más compacto”.

En cuanto a nuestros queridos canarios, que además de compartir nombre con nuestro preciado archipiélago español, una curiosidad es que precisamente ahora, en otoño, componen nuevos cantos. Se debe a que bajan sus niveles de testosterona, que tienen en su pico más alto en primavera.

Y, finalmente, desmontando el otro mito mencionado, aunque hace años se creía que las hembras no cantaban, ahora eso no está nada claro. Se debe a que, en 2009, una investigadora holandesa descubrió que algunas hembras alcanzan determinados niveles de hormonas (en concreto, de la testosterona) lo que hace que ellas también canten.