Adiós a las plagas en los gallineros de autoconsumo: desvelan los remedios caseros más efectivos

Existen algunas plagas, como las ratas o las pulgas, que pueden afectar gravemente a la salud de nuestros animales. Algunos de los síntomas que pueden experimentar las aves silvestres por culpa de la aparición de estos insectos son la pérdida de peso, la aparición de manchas de rascado o la disminución del número de huevos. Además, en el caso de que notes al pollo o la gallina revolcarse frecuentemente en la arena también puede ser una señal de que se encuentran infectados.

Cómo acabar con las pulgas

Existen diversos trucos que pueden ayudarnos a eliminar las pulgas sin dañar al ave, algunos de ellos son espolvorear cenizas sobre los nidos y pisos, utilizar algunas plantas naturales o emplear aceites esenciales como el de árbol de té o el de lavanda.

Espolvorea ceniza sobre los nidos: se trata de un remedio antipulgas que además tiene cualidades desinfectantes. Además, también se pueden hacer baños de cenizas para curar a los pollos.

Utiliza las plantas: existen algunas plantas naturales que ayudan a combatir la presencia de pulgas en los pollos, como el ajenjo.

Emplea aceites esenciales: como el de árbol de té o el de lavanda.

Rocía la habitación con tinturas de hojas de nogal o de mielenrama: para ello, al igual que con el resto de consejos, deberás tener el gallinero limpio, si no este truco se volverá ineficaz.

Por último, si el problema que sufre tu gallinero es el de las moscas, la mejor opción es aplicar puré con vinagre de manzana junto con jabón. Esta mezcla hará que las moscas se sientan atraídas por el vinagre, pero acaben finalmente ahogadas y muertas por el jabón.

Cómo acabar con los roedores en el gallinero

Ante la aparición de ratas en el gallinero también existen algunas recomendaciones, como por ejemplo proteger la comida o colocar una trampa con un cebo para atrapar a los roedores.

Una de las cosas que no toleran las ratas es el olor acre de la menta, por lo que aplicar esparcir hojas de menta fresca o usar un aceite esencial de menta puede servir de gran ayuda.

por lo que aplicar esparcir hojas de menta fresca o usar un aceite esencial de menta puede servir de gran ayuda. Otro truco es utilizar ceniza y cal por las paredes y cerca de los desagües del gallinero, ya que los roedores odian caminar sobre dicha mezcla, pues les queman las patas.

En caso de que el problema persista, la mejor opción es colocar una trampa con cebo que logre capturar a las ratas que se cuelen en el interior del gallinero. Sin embargo, hay que tener especial cuidado de que las gallinas no queden atrapadas en ella. Si no quieres matar al roedor, también existen trampas que simplemente los capturan, pero no los matan. Además, es importante recordar la importancia de mantener el gallinero limpio de excrementos y restos de comida para evitar la presencia de este tipo de intrusos.