Científicos españoles demuestran por primera vez que las mariposas cruzaron el océano

Gran descubrimiento encabezado por científicos españoles: las mariposas son capaces de cruzar el océano Atlántico. Todo se remonta a octubre de 2013, cuando el entomólogo Gerard Talavera descubrió a un conjunto de mariposas damas pintadas que estaban varadas en una playa de la Guayana Francesa.

Tal y como recoge The Now York Times, el hallazgo era inédito; la existencia de esta clase de mariposas (pese a que están muy extendidas a nivel mundial) no estaba documentada en América del Sur.

Talavera, que forma parte del Instituto Botánico de Barcelona, comprobó que las alas de las mariposas estaban llenas de agujeros, lo que suponía un indicio de que estos insectos podrían haber cruzado el océano Atlántico.

El entomólogo estaba ante una importante misión: tratar de demostrar científicamente que las mariposas pintadas que encontró en la Guayana Francesa habían realizado el primer viaje transoceánico en la historia de los insectos.

Para ello, Gerard Talavera tuvo que recurrir a una faceta casi más de detective que de entomólogo. El español ideó en el año 2018 una forma de utilizar una herramienta de secuenciación genética común para analizar el ADN del polen.

De esa forma, tal y como señala un artículo publicado recientemente en la revista Nature Communications, el científico pudo comprobar que el polen adherido a las mariposas pintadas encontradas en la Guayana Francesa coincidía con el de los arbustos en flor de los países de África occidental.

Además, los tiempos cuadraban con el hallazgo de los insectos varados (que tuvo lugar en el mes de octubre de 2013), ya que los arbustos africanos de los que procedía el polen florecen de agosto a noviembre, un periodo coincide con el calendario de llegada de las mariposas a la Guayana Francesa.

Doble evidencia

Sin embargo, pese a que era tentadora la idea de determinar que las mariposas habían cruzado el océano Atlántico basándose en esa prueba del polen, Gerard Talavera quiso hallar una segunda evidencia… y lo consiguió.

El equipo de investigadores secuenció los genomas de las mariposas para rastrear su linaje y descubrieron que tenían raíces euroafricanas, un hecho que descartó la posibilidad de que hubieran sobrevolado la tierra desde América del Norte.

Seguidamente, los científicos hicieron uso de una herramienta de seguimiento de insectos llamada rastreo de isótopos. Y con ella confirmaron que, efectivamente, los orígenes natales de los insectos estaban en Europa occidental, África del Norte y África occidental, por lo que se pudo concluir que esas mariposas varadas en la Guayana Francesa habían completado el primer viaje transoceánico de la historia de estos animales.