El divertido motivo por el que tu gato te muerde el pelo y cómo evitarlo si eres un amo sin alma

No existe un único motivo por el cual a tu gato le guste morderte el pelo. Ya sabemos que cada animal es un mundo. Y las costumbres de las mascota también tienen mucho que ver con cómo las hayas educado. Aún así, se atribuyen una serie de motivos a este comportamiento, entre los que puede estar el de tu gato.

El más común suele ser que, si le has dejado de cachorro que lo muerda, lo considere una cosa más que mordisquear, con el aliciente que al hacerlo mantiene el contacto contigo, lo que para él es un aliciente, al igual que notar tu olor. Como sabes, a estos animales les encanta masticar diferentes tipos de cosas despacio, de peluches a los cojines de tu casa o los que le hayas comprado para él. Incluso las esquinas de su camita, si es de tela suave, los tendrá todas mordisqueadas.

Otro motivo que se atribuye a esta costumbre es que imitan su propia conducta con su pelaje. Ya que su forma de acicalarse y mantenerse limpios es lamiéndose y atusándose el pelo, de alguna manera está repitiendo esta conducta contigo como acto de cercanía y cariño.

Tampoco es descartable que, si el comportamiento te parece demasiado repetitivo o molesto, tenga demasiada ansiedad o le pase algo. Siempre que detectes un hábito diferente en él debes consultar con tu veterinario por si hay una razón detrás que a ti se te escapa, como que esté siendo estrés por algún cambio en sus rutinas o por algo que le pueda estar pasando.

La cuestión de cómo quitarle este hábito de morderte el pelo es ya un tema de paciencia. Empieza por alejarlo despacio cada vez que lo intente y ponerlo en el suelo suavemente, para que no lo relacione con ningún rechazo por tu parte hacia él. Debes hacerlo siempre que lo intente, de forma sistemática, porque sino no servirá de nada. Si ves que no funciona, ten cerca alguno de sus juguetes favoritos y cuando intente morderte el pelo, dáselo para que lo muerda. Y la forma de hacerlo es la misma, de una manera repetitiva. Los animales aprenden conductas cuando les enseñamos la relación con una respuesta cien veces, por así decirlo. Así que por eso decíamos antes que es posible quitarle este hábito, pero debes armarte de paciencia para lograrlo.