El significado de que una lagartija merodee por tu casa hará que no la ahuyentes nunca más

Dicen algunos especialistas que tener largartijas hospedadas en nuestra casa está relacionado con la calma y tranquilidad, es un símbolo de fertilidad, abundancia, buena suerte y cambios beneficiosos para los habitantes del hogar. Así lo afirma el portal Mis Animales, que también relaciona la presencia de lagartijas con la sabiduría y la curiosidad.

Así, los expertos en estos animales aconsejan a quien encuentre lagartijas en su casa que no las maltrate, pues, independientemente de que crea o no en que su presencia es una buena señal, son unos seres vivos que no son nada agresivos, por lo cual no se les debe tener miedo.

Estos pequeños animales ni suelen bajar de las paredes ni acercarse a la gente, puesto que son muy escurridizos y huyen cuando enciendemos la luz, cuando nos acercamos a ellos. Simplemente con un movimiento que hagamos hacia ellas, tenderán a huir.

Este pequeño reptil es, además, un depredador bastante importante, ya que ayuda a mantener bajo control ciertas plagas que pueden entrar a nuestro hogar, como determinados insectos de los que se alimentan.

Así que, si las lagartijas hacen aparición en tu casa o en tu balcón o terraza no debes temerlas e, idealmente, no las asustes, acostúmbrate a su presente, ya que evitará que tengas determinadas plagas de insectos, aconsejan estos expertos, ya que sólo buscan un refugio y alimento. Aunque, si, por alguna razón, no te gusta su presencia, ni siquiera en tu terraza, acude a algún remedio casero para ahuyentarlas, sin necesidad de acabar con ellas, ya que su permanencia en los alrededores seguirá siendo beneficiosa para el entorno.