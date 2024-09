El trance canino que asusta a los dueños de los perros y la ciencia no logra dar con las causas

Empiezan a caminar lentamente. Y lo suelen hacer, además, rozando deliberadamente su espalda contra algunos objetos, como los flecos del mantel o de alguna manta, también de los arbustos o del follaje de los árboles. Es lo que les pasa ocasionalmente a los perros y es lo que se denomina "trance canino".

Es un momento que tiende a confundir a los dueños de los perretes, que, en ocasiones, piensan que se trata de un episodio de convulsiones o de algún otro tipo de condición médica. Nada más lejos de la realidad. Se trata de un comportamiento habitual en los canes.

A nivel científico se desconoce qué provoca este tipo de episodios. Según el periódico Última Hora, en cada caso puede tener una duración y una frecuencia distintas. De hecho, 20 Minutos estima que un perro puede estar así entre unos 20 segundos hasta media hora.

Y ambos medios insisten, si no viene acompañado de otros síntomas que puedan parecer alarmantes o preocupantes, no se trata de un episodio dañino para el can.

Desde 20 Minutos aseguran que este trance se puede interrumpir. Se logra llamando al perrete por su nombre. En este sentido, aunque se consiga el efecto deseado, es probable que el can se moleste.

Asimismo, el ya citado medio destaca que podría tratarse de una forma que tienen los perros de estar disfrutando de su entorno. Y no sólo de él, también de las sensaciones que les van produciendo los distintos estímulos externos que hay en él.