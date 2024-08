El trucazo de un adiestrador para calmar al perro más revoltoso: no necesitas hacerlo cada día

El adiestramiento de perros es toda una ciencia y los que tenemos mascotas sabemos que no hay nada peor que no saber como lidiar, por ejemplo, con tu perro cuando tiene hábitos que no nos gustan o no son los adecuados para la convivencia con él y con el resto de la familia. Uno de los problemas más comunes es cuando nuestro perro es de una raza en la que tiene un nivel de energía muy alto y nos reclama actividad permanentemente. Así que es importante escuchar los consejos de los expertos para ponerle solución.

Si tienes un perro con un nivel de energía alto o muy alto, como Buddy, como el del youtuber Enric en su cuenta de (@Adiestramiento Canino con EnricEnPositivo), es muy importante que después de los paseos, de jugar con él y una gran caminata, “te tumbes o te sientes con él en el suelo a su mismo nivel durante un rato, estando los dos muy relajados”.

El motivo de esta rutina, según explica este experto en adiestramiento de perros, es que de esta forma para él “tu presencia no signifique siempre estados de excitación y aprenda a estar relajado contigo”. Quizás no lo aprenda a la primera, pero cuando empieces a hacerlo cada vez que salís, irá aprendiendo a estar relajado contigo. De esta forma sabrá que es una manera de pasar tiempo con contigo, tanto en casa como fuera de casa, y no tendrás que hacer tanto ejercicio con él cada día o podrás regularlo al ritmo de toda la familia, no sólo al suyo.