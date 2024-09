Esta es la vaca más vieja de España: 26 años y cada año da un ternero

Es la vaca más longeva de España -al menos, eso se cree-, reside en Salamanca y tiene 26 años. Hasta aquí todo podría parecer 'normal', pero lo que ha sorprendido a propios y extraños es su facilidad a la hora de parir a lo largo de los años.

Y es que, tal y como explicó su propietaria, Ana García, al medio La Gaceta de Salamanca, la vaca -negra- ha dado terneros casi cada año. El secreto del éxito no está claro, pero la experiencia de García, que reside en una finca de Castillejo de Martín Viejo, le hace pensar que todo se debe a que no le ha quitado de la ganadería mientras tenga capacidad para criar.

A sus 26 años, la vaca es definida por su dueña como "muy buena y dócil", y asegura que a ella no le sorprende "que tenga esa edad, porque una vaca podría vivir 30 años o más", pero lamenta que "la gente está acostumbrada a quitarla (de la ganadería) antes porque piensan que si lo hacen, es más rentable".

De hecho, Ana García asegura que esto es algo que ella no hace en su ganadería, sino que tiene más paciencia y eso parece que le está´dando sus frutos. Pero esta no es una fórmula mágica, ya que el caso de esta vaca podría definirse como algo excepcional y único.

Así lo atestigua su propia dueña, quien confiesa que esto no es la norma, ya que hay otras que por alguna "anomalía" no pueden criar. Por ello asegura que, con el resto, si no quedan cubiertas en un año, prueba en el segundo, y si tampoco lo consiguen, a los dos años y medio, se ve obligada a sacrificarlas.

Por todo esto, el caso de esta vaca es tan particular y extraordinario, y como consejo, García recurre a la paciencia, ya que si se tiene en cuenta que "con una vaca nueva necesitas esperar dos años hasta que sale a toro y luego nueve meses hasta que pare...", esta vaca le ha resultado verdaderamente rentable, ya que en esos tres años que ha necesitado una vaca recién nacida para dar a luz una cría, esta le ha dado tres.