Éstas son las ocho razas de perros comunes en España que no saben nadar

Si tienes perro, seguramente flipaste el día que viste que sabía nadar de forma innata. Pero quizás lo que no sepas es que eso no quiere decir que les pase lo mismo a todas las razas de perros. La razón principal suele ser que sus cuerpos no están diseñados para nadar, pero luego eso tiene múltiples matices, dependiendo de cada tipo de animal. Aquí te contamos algunas de las más comunes que no saben nadar o que tienen problemas con este deporte.

Pero, antes que nada, ahora que estamos en temporada de mar y piscinas, te contamos que, si tienes un perro cuyo tipo de cuerpo no es apto para nadar y él mismo no quiere meterse en el agua, no debes respetarlo obligarlo, juega o chapotea con él sin que se sumerja. Y, si es el caso de tu mascota, debe llevar su propio chaleco salvavidas siempre que juegue cerca de un lugar en el que pueda ahogarse.

Respecto a las razas que no saben nadar, empezamos por los Carlino (o Pug). Estos perritos de cara arrugada son conocidos por sus problemas respiratorios debido a su cara plana y resulta que sus problemas pueden agravarse en el agua. Para respirar deben inclinar la cabeza hacia arriba. Pero su trasero se hunde en el agua y sus cortas patas no llegan al fondo del mar para sostenerse.

En cuanto a los Corgis, tienen el cuerpo largo y las patas cortas, lo que les dificulta nadar. Por supuesto, se les puede adiestrar para nadar, pero esto no parece muy natural para ellos debido a su particular constitución (cuerpo largo, pecho en forma de tonel y patas cortas). También llamados perros salchicha (los Dachshund) tienen problemas similares a los Corgis: el cuerpo largo y las patas cortas y pequeñas. Es cierto que tienen el hocico más largo que razas braquicéfalas como los Pugs, por lo que no sufren los mismos problemas respiratorios en el agua, pero sus patas cortas les impedirán nadar durante mucho tiempo. Incluso nadar en aguas poco profundas puede ser agotador para ellos.

Otra raza común a la que no le resulta fácil respirar en el agua son los atléticos Boxer. Al igual que los Dogos, también tienen la cara plana y el hocico corto. Esto no significa que no puedan nadar, pero les resulta difícil mantener la cabeza fuera del agua cuando están en ella un rato. A esta lista se suman también los Shih Tzus. Aparte de incluirse en los de hocico corto y patas pequeñas, se suma que tienen un pelaje que puede mojarse y pesarles, dificultándoles la respiración. Para más inri, son propensos a enfriarse, por lo que obligarles a nadar en el mar no les hará ningún bien.

Respecto a los sabuesos de patas cortas, los Basset Hound, se criaron originalmente para la caza no para correr y cazar en aguas profundas. Sus cuerpos largos, cabezas grandes y patas cortas tampoco están diseñados para nadar. Un problema adicional para ellos son sus largas orejas, que no les valen hacer de pala para impulsarse en el agua y, sin embargo, tienen los oídos muy delicados y es fácil que cojan una infección y les entra en ellas mucho agua.

Un perro que puede nadar, pero al que no le viene bien si está fría es al Maltés. Aunque son muy ligeros y saben nadar, quizás les guste refrescarse, pero no permanecer mucho tiempo en remojo. Y terminamos nuestra lista con los Bull Terrier. Éstos canes no nacen nadadores y mantenerse a flote les resulta difícil por la forma de su pecho y de sus cortas patas. Aunque es cierto que es una raza muy fuerte y activa, la natación tampoco es para ellos.